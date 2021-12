È ancora un periodo difficile in casa Napoli per quel che riguarda gli infortuni. L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla situazione e Spalletti è ancora in emergenza. Lobotka ha riportato un trauma contusivo, fortunatamente nessuna lesione ma salterà quasi sicuramente Leicester ed Empoli. Rallentano anche Fabian Ruiz ed Insigne la cui presenza nel decisivo match con gli inglesi è in forte dubbio.