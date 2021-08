Napoli-Ascoli 2-1, le pagelle di IamNaples.it: Insigne protagonista

Il Napoli batte l’Ascoli nella quinta amichevole estiva, la penultima prima dell’inizio della stagione. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 5,5: Sul gol subito doveva essere più reattivo, attaccando il pallone nell’area piccola sulla giocata di Avlonitis.

DI LORENZO 6,5: È ancora nel mood dell’Europeo, sul suo binario percorre molto spesso la fascia, lavora molto bene in fase difensiva, ha acquisito fiducia, tenta anche l’uno contro uno in più occasioni. (Dal 61′ Malcuit 6: Presidia bene la sua zona di competenza, lavora in entrambe le fasi, qualche errore nelle letture difensive c’è ma l’impatto è buono)

MANOLAS 5,5: Sul gol Spalletti chiama “fuori” sul cross di D’Orazio, è lui a non guidare bene la linea difensiva e a costruire i presupposti per la rete del pareggio bianconero. (Dal 61′ Rrahmani 6: L’Ascoli non è mai pericoloso, lui presidia bene la linea, è ottimo il lavoro in coppia con Koulibaly)

KOULIBALY 7: Il solito gigante, dominatore della fase di non possesso, chiude gli spazi, vince tutti i duelli, è l’anima della fase in cui il Napoli deve recuperare il pallone e far ripartire l’azione. È lui a guidare il baricentro alto, una costante della prestazione del Napoli.

MARIO RUI 5,5: La solita prestazione a due facce: produttivo nella fase di possesso, costruisce con Insigne e Zielinski un asse interessante. (Dall’82’ Zanoli s.v.: Una decina di minuti circa per l’esterno azzurro, troppo poco per una valutazione seria)

FABIAN RUIZ 6: Parte benissimo, con Di Lorenzo forma sulla catena di destra azioni di buon livello, s’inserisce con i tempi giusti proponendosi sempre a supporto dei compagni. Cala un po’ nel corso della gara ma è comprensibile perchè ha iniziato a lavorare soltanto il 31 luglio. (Dal 61′ Elmas 7: Ottimo impatto sulla gara, fa il gol che consente al Napoli di vincere la gara, poi lavora bene sia con la palla che senza palla)

LOBOTKA 6: Commette qualche errore ma è apprezzabile il modo in cui è dentro la partita, cercando di velocizzare la gestione del pallone anche ad uno-due tocchi.

ZIELINSKI 6,5: Colpisce anche un palo, si muove benissimo sulla catena di sinistra, Spalletti gli chiede di accompagnare e inserirsi per andare al tiro. Le distanze non sono ancora quelle ideali, qualche errore di connessione c’è ma la qualità abbonda e si è vista anche oggi contro l’Ascoli. (Dal 68′ Gaetano 6,5: Va al tiro, trova la risposta di Leali, si muove con personalità, cerca l’attacco allo spazio)

POLITANO 6,5: Propositivo, intenso, apre spesso la fase difensiva dell’Ascoli buttandosi dentro, cercando anche di dialogare con Osimhen nello sviluppo del gioco.

OSIMHEN 6: Un po’ impreciso, l’arma dell’attacco alla profondità, del confronto fisico con gli avversari viene messa da lui a servizio della squadra e con il suo lavoro si procura il calcio di rigore con cui Insigne sblocca il risultato. A differenza di altre gare, però, ha commesso tanti errori di misura.

INSIGNE 7: Gol su rigore, assist e tante giocate, il biglietto del ritorno è importante e viene apprezzato dal pubblico del Patini. (Dal 68′ Machach 6: Tanto dinamismo, attacca gli spazi muovendosi tanto su tutto il fronte offensivo, commette qualche errore sotto il profilo tecnico, anche nelle scelte)

SPALLETTI 6,5: La condizione non può esserci ancora ma il Napoli muove tanto la palla e le gambe, sia sulle catene laterali che nel proporre calcio in verticale con giocate di qualità. È un buon segnale, ci sono tante indicazioni positive: i primi venti minuti, l’idea di calcio proposta che non cambia anche dopo le sostituzioni.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (dal 61’ Malcuit), Manolas (dal 61’ Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui (dall’82’ Zanoli); Fabian Ruiz (dal 61’ Elmas), Lobotka, Zielinski (dal 70’ Gaetano); Politano, Osimhen, Insigne (dal 70’ Machach). A disp.: Idasiak, Boffelli, Malcuit, Zedadka, Elmas, Rrahmani, Zanoli, Machach, Gaetano. All. Spalletti

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto (dal 64’ Quaranta), Avlonitis, Botteghin (dal 64’ Salvi), D’Orazio; Castorani (dall’84’ Franzolini), Eramo, Collocolo; Fabbrini (dall’84’ Ventola); Dionisi, Bidaoui. A disposizione: Guarna, Raffaelli, Quaranta, Tavcar, Salvi, Franzolini, Lico, D’Agostino, Intinacelli, Ventola. Allenatore: Sottil

Marcatori: 7’ Insigne (Na), 25’ Bidaoui (As), 63’ Elmas (Na)

Arbitro: Sig. Dionisi

Assistenti: Sig. Vigile e Di Monte