Napoli-Atalanta 0-3, le pagelle di IamNaples.it: Lukaku peggiore in campo. Male Buongiorno e Di Lorenzo

Meret 5: Sul primo gol non può fare nulla, ma sul secondo ha qualche responsabilità. L’estremo difensore partenopeo, infatti, arriva in ritardo sul pallone.

Di Lorenzo 5,: Perde il contrasto con De Ketelaere sull’azione del primo gol, soffre gli attacchi di Lookman. Il capitano prova a dare una scossa, ma i bergamaschi non con

Rrahmani 5,5: Non la sua più pulita partita di questa stagione, ma sbaglia di meno rispetto ai suoi compagni.

Buongiorno 5: Il centrale gioca la sua peggior partita da quando è a Napoli. Perde molti contrasti, concedendo troppo spazio a De Ketelaere nell’azione del secondo gol.

Olivera 5,5: Ci mette la solita tenacia, ma soffre anche lui le trame offensive dell’Atalanta. (Dal 76’ Spinazzola s.v).

Anguissa 5,5: Prova a dare equilibrio, soprattutto nel primo tempo, ma poi scompare nel corso del secondo tempo.

Gilmour 5: Impreciso, soffre per tutta la durata del match la fortissima pressione dell’Atalanta (Dal 61’ Ngonge 5,5: Ci prova, ma sbaglia sempre le scelte).

McTominay 5,5: Nel primo tempo è il migliore dei suoi, vedi il palo pieni colpito, riuscendo anche a pareggiare la forza fisica dell’Atalanta. Lo scozzese, però, scompare con il passare dei minuti.

Politano 5: Solito sacrificio, ma non riesce a dare un mano concreta a Di Lorenzo sugli attacchi di Lookman (Dal 61’ Raspadori s.v.: Gravissimo che in mezz’ora non riesca a meritare un voto).

Lukaku 5: Il peggiore in campo. Il calciatore belga non è mai stato incisivo per tutta la partita, visto che ha perso tutti contrasti con Hien. (Dal 76’ Simeone 5,5: In pochi minuti riesce a vincere più duelli di Lukaku).

Kvaratskhelia 5: Si fa vedere di più rispetto a Lukaku, ma non è mai realmente pericoloso. Il georgiano ha sofferto per tutto il match. (Dal 70’ David Neres 5,5: Dà un po’ brio, ma senza essere incisivo).

Conte 5,5: Gasperini mette Lookman centravanti, mettendo così in difficoltà l’intero reparto difensivo del Napoli. E’ una sconfitta che fa male, ma che fa parte di un percorso di crescita.