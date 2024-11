Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: squadra che vince non si cambia

Per il Napoli arriva il secondo esame di laurea nella sequenza degli scontri d’alta classifica, al Maradona sold-out arriva l’Atalanta. Conte opta per la linea “squadra che vince non si cambia”, conferma in blocco la formazione che ha vinto a San Siro contro il Milan. Lobotka non ha ancora recuperato, rientrerà domenica prossima a San Siro contro l’Inter. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera formeranno la linea difensiva, Anguissa, Gilmour e McTominay agiranno in mezzo al campo per supportare il tridente composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. L’Atalanta ha tantissime soluzioni a disposizione ma deve gestire i vari impegni, mercoledì affronta in Champions League in trasferta lo Stoccarda che è andato a vincere sul campo della Juventus. Rientra Brescianini, che è stato ad un passo dal Napoli arrivando fino alle visite mediche, poi c’è stato il dietrofront con assalto a McTominay e l’inserimento dell’Atalanta per l’ex Frosinone. Oltre a Scamacca, nelle file dell’Atalanta manca soltanto Scalvini che dovrebbe tornare a disposizione di Gasperini dopo la sosta. L’Atalanta gioca con il 3-4-1-2, in porta ci sarà Carnesecchi, Djimsiti, Hien e Kolasinac formeranno la difesa a tre, Bellanova e Ruggeri lavoreranno sulle corsie laterali con Ederson e De Roon in mezzo al campo. Pasalic farà il trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Lookman e Retegui.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini