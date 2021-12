I momenti delle due squadre sono completamente differenti. Il Napoli, come in occasione della scorsa stagione, quando affrontò tre volte l’Atalanta tra gennaio e febbraio, quando gli infortuni tormentavano la squadra di Gattuso, incontra la squadra di Gasperini nel momento peggiore.

L’Atalanta mercoledì si gioca l’accesso agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal ma può gestire le sue energie, ha soltanto due assenze: il terzino sinistro Gosens e il difensore centrale Lovato. Gasperini potrà concedersi il lusso di lasciare in panchina giocatori come Koopmeiners, Ilicic, Muriel, il Napoli ha diciotto uomini contati di cui sedici di movimento, praticamente tutti quelli che potrebbero entrare considerando i cinque cambi.

La lista degli indisponibili è lunga: Manolas non ha ancora recuperato dal problema al gluteo e rappresenta un caso di mercato aperto in vista di gennaio, può tornare all’Olympiakos e il Napoli si sta guardando intorno alla ricerca di profili giusti per sostituirlo, Koulibaly rientra probabilmente dopo la Coppa d’Africa, Fabian Ruiz e Insigne non ce l’hanno fatta a recuperare, Anguissa si è posto l’obiettivo di rientrare in Milan-Napoli ma potrebbe già fare uno spezzone contro l’Empoli. Osimhen martedì farà tac e radiografia, se va tutto bene potrà iniziare a correre allenandosi così a Castel Volturno mentre i consulenti del club preparano la maschera protettiva.

Spalletti con gli uomini contati, Elmas in vantaggio su Ounas per sostituire Insigne

Spalletti ha gli uomini contati, il Napoli è finito nella tempesta degli infortuni per usare le parole del suo allenatore che, però, non vuole lasciare spazio alle lamentele: “Siamo il mezzo per la felicità nostra e di quelli che ci vogliono bene, è il momento di trovare nuove risorse ed energie”.

In porta ci sarà Ospina, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui, la stessa che trovò spazio in Napoli-Verona quando Koulibaly era squalificato. Demme, che sta provando a ritrovare la migliore condizione dopo essere guarito dal Covid-19, dovrà far coppia con Lobotka in mezzo al campo, Lozano, Zielinski ed Elmas agiranno alle spalle di Mertens, che per la prima volta indosserà la fascia di capitano a partire dal calcio d’inizio.

Politano, Ounas e Petagna sono le possibili armi a gara in corso di una rosa che la maledizione degli infortuni ha prosciugato.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. A disp.: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Politano, Petagna, Ounas. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Scalvini, Pezzella, Djimsiti, Hateboer, Koopmeiners, Miranchuk, Pessina, Muriel, Piccoli. All. Gasperini

A cura di Ciro Troise