Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Ndombele cerca spazio

Il Napoli torna in campo ancora al Maradona, vuole cancellare la sconfitta contro la Lazio. C’è l’Atalanta, che non vince dall’11 febbraio, quando espugnò proprio l’Olimpico biancoceleste. La zona Champions, però, è ancora nel mirino della squadra di Gasperini, il Milan e la Roma sono a cinque punti di distacco. L’Atalanta, anche quando ha perso, ha sempre fatto buone prestazioni contro le big, anche contro il Napoli all’andata. Qualche volta ha anche portato a casa dei punti, vincendo due volte a Roma e pareggiando in casa contro il Milan e in trasferta contro la Juventus.

Gasperini ha recuperato Zappacosta, Palomino e Scalvini, è rientrato Zapata ma non c’è Koopmeiners che si è infortunato nell’ultima partita contro l’Udinese oltre a Hateboer out fino a fine stagione. Il sistema di gioco è il 3-4-1-2, in porta ci sarà Musso, Toloi, Scalvini e Djimsiti agiranno nel reparto difensivo, Zappacosta e Maehle lavoreranno sulle corsie laterali con De Roon ed Ederson in mezzo al campo, Pasalic agirà tra le linee, a ridosso di Lookman e Hojlund. Ci sono anche tante alternative a gara in corso soprattutto in attacco: Zapata, Muriel e Boga su tutti.

Spalletti pensa a Ndombele, Politano sostituirà Lozano

Il Napoli dovrà rimediare a tre assenze contro l’Atalanta: mancheranno Mario Rui ancora squalificato, Lozano a causa di un risentimento muscolare e Raspadori che lavora per rientrare a Torino prima della sosta, in modo da conquistare anche la Nazionale. Non ci saranno molti cambi, Meret agirà tra i pali, la linea difensiva sarà uguale alla partita contro la Lazio con Di Lorenzo e Olivera sulle corsie laterali, Rrahmani e Kim formeranno la coppia centrale. Lobotka è il play, in mezzo al campo potrebbe esserci una novità con Anguissa e Ndombele che potrebbe prendere il posto di Zielinski, avendo le caratteristiche giuste per sfuggire alla pressione dell’Atalanta. Elmas, invece, senza Raspadori e Lozano è una delle poche risorse offensive dalla panchina, un’altra è il Cholito Simeone reduce dalla convocazione in Nazionale. Politano sostituirà il Chucky, comporrà il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard, Mario Rui, Demme, Zielinski, Elmas, Gaetano, Zerbin, Zedadka, Simeone. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Palomino; Lookman, Hojlund. A disp.: Sportiello, Rossi, Soppy, Ruggeri, Demiral, Palomino, Okoli, Muriel, Boga, Zapata. All. Gasperini

A cura di Ciro Troise