Napoli-Az Alkmaar, le probabili formazioni: pochi cambi mirati per Gattuso

L’Az Alkmaar è in Italia, il gruppo di mister Slot è atterrato all’aeroporto di Capodichino con diciannove giocatori, è stato aggiunto anche qualche giovane dell’Under 21 come il figlio d’arte Maxim Gullit, difensore centrale classe ‘2001. Gattuso, però, vuole che il Napoli non cada nella trappola di sottovalutare l’avversario anche perchè l’Az Alkmaar è un’ottima squadra, con buone idee di gioco, ha perso solo Idrissi ceduto al Siviglia rispetto alla scorsa stagione in cui è stato fermato dalla pandemia nella corsa al titolo. La formazione olandese ha vissuto una vigilia tormentata con tredici calciatori positivi ma si presenta al San Paolo con la possibilità di schierare una squadra competitiva. L’assenza più importante riguarda l’attacco: il centravanti classe ‘2001 Boadu che piaceva anche a Roma e Milan. Slot dovrebbe sostituirlo adattando uno tra Karlsson e Stengs nel ruolo di punta centrale, in conferenza stampa ha confermato di non voler snaturare l’impianto tattico schierandosi con il 4-3-3. In porta ci sarà Bizot, i due esterni bassi dovrebbero essere Svensson e Wijndal, Hatzdiakos e Martins Indi formeranno la coppia centrale di difesa, a centrocampo occhi su Midtsjo, una mezzala di spessore fisico che piaceva al Napoli in estate, che completerà il reparto con Koopmeiners e De Wit che gioca in posizione più avanzata a ridosso del tridente formato da Karlsson, Stengs e Gudmunsson.

Gattuso ha annunciato in conferenza stampa che non farà il turn-over radicale, ha il ricordo di quanto fatto al Milan con l’eliminazione rimediata nel girone con Betis Siviglia e Olympiakos. Sono previsti quattro cambi: in porta ci sarà Meret, rientra sulla fascia sinistra Mario Rui, che ha superato un’infiammazione al ginocchio, con lo spostamento di Hysaj sulla fascia destra mentre al centro della difesa dovrebbe trovare spazio Maksimovic al posto di Manolas con Koulibaly gigante inamovibile. A centrocampo dovrebbe arrivare il turno di Lobotka per gestire le energie di Bakayoko. Elmas e Zielinski sono ancora positivi al Covid-19 dopo quasi venti giorni, Insigne rientra dall’infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori venti giorni, deve mettere benzina nelle gambe e quindi partirà dalla panchina. In attacco si va verso la conferma del quartetto che ha travolto l’Atalanta con Politano e Lozano esterni offensivi, Mertens e Osimhen a formare la coppia centrale del reparto offensivo. Nelle coppe europee anche è consentito portare 23 giocatori in distinta con la possibilità di realizzare cinque cambi.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Mertens, Politano; Osimhen.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzdiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners, De Wit; Gudmunsson, Stengs, Karlsson.