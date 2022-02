Il Napoli saluta l’Europa, al Maradona finisce 4-2 per il Barcellona. Gli azzurri hanno un approccio shock, il rigore di Insigne sembra dare l’illusione di riaprire la contesa ma poi i blaugrana ammazzano ogni speranza del Napoli. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Sui gol può farci poco, nel palleggio non trasferisce mai grandi certezze. Fa una parata in uscita nel finale, un segnale d’orgoglio.

DI LORENZO 5,5: Va in difficoltà anche lui nel palleggio dal basso, nell’ultima mezz’ora si propone di più, è uno degli ultimi a mollare.

RRAHMANI 5: È in balia del Barcellona, fa grande fatica nella fase di costruzione e si vede tutta la differenza del livello in serie A rispetto a quello blaugrana, all’andata il Napoli era riuscito a ridimensionare il gap.

KOULIBALY 5: Prova qualche sortita personale per spezzare l’inerzia della partita ma nell’attenzione difensiva non è in una serata di livello, abbiamo visto decisamente di meglio, per esempio all’andata.

MARIO RUI 5,5: Il confronto con Adama Traorè è duro ma ci mette spesso intelligenza, per gran parte della ripresa fa anche il centrocampista, almeno nello spirito è uno dei pochi ad avere dei momenti di propositività.

FABIAN RUIZ 5: Fa grande fatica rispetto all’andata, il suo talento si vede pochissimo, probabilmente con Demme, non riuscendo quasi mai a risalire il campo, non mette in mostra le sue qualità. (Dal 74′ Ounas 5,5: Trasmette un po’ di vivacità alla squadra anche se non gli riescono le giocate)

DEMME 4,5: Non è in condizioni brillanti, si era visto anche a Cagliari. Non riesce mai a prendere in mano il centrocampo, fa fatica a proporsi per la costruzione, sente sempre il pressing degli avversari. Qualche buon intervento nella transizione difensiva ma è troppo poco. (Dal 46′ Politano 6: Fa gol, è una speranza per il futuro il suo secondo tempo, ha fatto vedere qualche buon spunto in un contesto difficile)

ELMAS 5: Evanescente, non riesce mai a costruire venendo dentro al campo da destra come all’andata.

ZIELINSKI 5: Era stato a lungo l’eroe del Camp Nou, stasera si è visto in pochissimi tratti, si proponeva per ricevere palla tra le linee, ha patito anche la serata deludente dei compagni ma, quando ha avuto l’occasione di velocizzare il possesso, l’ha fatto in poche occasioni. (Dal 73′ Mertens 5: Qualche buono spunto tra le linee, è apprezzabile l’ammissione nel post-partita: “Non siamo stati al nostro livello”)

INSIGNE 5,5: L’errore che apre la serata negativa è suo, da quel passaggio sbagliato a Zielinski su corner nasce la ripartenza del Barcellona, il primo gol che è un presagio, un’introduzione al dominio catalano. Dopo quell’errore, quello che ha fatto il Napoli è passato per i suoi piedi, serve Osimhen nello spazio durante l’azione del rigore che poi trasforma, costruisce l’unico spunto azzurro sull’1-2, Segna anche un gol in fuorigioco nella ripresa. (Dall’82’ Petagna 6: Apprezzabile l’atteggiamento, impegna anche Ter Stegen nel finale)

OSIMHEN 5,5: Può fare ancora meglio ma è al quinto rigore procurato della stagione e anche stasera ha inciso in una serata in cui ha avuto pochi palloni. (Dal 74′ Ghoulam 5,5: Poco più di un quarto d’ora per lui, prova a calarsi nella partita)

SPALLETTI 5; Il Napoli era riuscito a ridurre la differenza tra le due squadre all’andata, stasera, invece, si è complicata la vita. Bisogna intervenire sulla sensazione di calo che sta dando questo gruppo.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 8′ p.t. Jordi Alba (B), 14′ p.t. de Jong (B), 23′ p.t. Insigne (r) (N), 45′ p.t. Piqué (B), 14′ s.t. Aubameyang (B), 42′ s.t. Politano (N).

Assist: 8′ p.t. 14′ s.t.Traoré (B).

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme (1′ s.t. Politano), Fabián Ruiz (29′ s.t. Ounas); Elmas, Zielinski (28′ s.t. Mertens), Insigne (36′ s.t. Petagna); Osimhen (29′ s.t. Ghoulam). All. Spalletti.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri (30′ s.t. Nico), Busquets (17′ s.t. Gavi), de Jong F; Traoré (30′ s.t. Dembelé), Aubameyang (30′ s.t. de Jong L.), Fernan Torres (37′ s.t. Puig). All. Xavi.

Arbitro: Karasev (Russia)

Ammoniti: 11′ s.t. Zielinski (N), 22′ s.t. Fabián Ruiz (N).

Espulsi: –