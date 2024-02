Napoli-Barcellona, le probabili formazioni: Calzona riparte da Osimhen

Inizia l’avventura di Francesco Calzona, terzo allenatore del Napoli in una stagione balorda. Si parte dal Barcellona nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, un esordio di grande impatto emotivo con pochissimo tempo per preparare la sfida. Il Napoli riparte dal 4-3-3 e da Victor Osimhen, in campo dopo nove gare consecutive in cui è mancato a causa della Coppa d’Africa. In porta ci sarà Meret, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Lobotka, guidato da Calzona anche in Nazionale, sarà l’epicentro del gioco sostenuto da Anguissa e Cajuste. Osimhen sarà il trascinatore del tridente offensivo composto anche da Politano e Kvaratskhelia.

Il Barcellona di Xavi ha delle difficoltà a livello difensivo, nel 2024 solo il Frosinone nei cinque principali campionati europei ha subito più gol dei blaugrana ma è una squadra piena di campioni, una macchina da gol a livello offensivo. In porta è rientrato Ter Stegen, Koundè si muove a destra con Cancelo adattato a sinistra, Araujo e Inigo Martinez formano la coppia centrale. Christensen agisce davanti alla difesa con Gundogan e De Jong interni di centrocampo, Lewandowski è il centravanti sostenuto da Lamine Yamal a destra e Pedri a sinistra. Joao Felix è rientrato tra i convocati ma difficilmente riuscirà a scendere in campo, potrebbe diventare un’arma. Xavi ha recuperato anche Sergi Roberto, altro giocatore importante e di grande livello che può rappresentare una soluzione.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Mazzocchi, Ostigard, Natan, Olivera, Traorè, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Raspadori.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundè, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, De Jong; Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri. A disp.: Inaki Pena, Romeu, Sergi Roberto, Cubarsì, M. Casadò, Fermin Lopez, Astralaga, Marc Guiu, Hector Fort, Raphinha, Vitor Roque, Joao Felix. All. Xavi

A cura di Ciro Troise