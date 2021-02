Il Napoli, dopo l’eliminazione dall’Europa League rimediata contro il Granada, ha la necessità di ripartire con forza al “Maradona” contro il Benevento. All’andata gli azzurri vinsero in rimonta 2-1, grazie ad una meravigliosa giocata di Insigne e al gol di Petagna. Il Benevento è stato un cliente ostico lo scorso 29 ottobre, riuscì anche ad andare in vantaggio con Roberto Insigne.

La formazione sannita è reduce da tre buoni pareggi in chiave-salvezza contro Sampdoria, Bologna e Roma, sfide in cui ha messo in mostra una crescita importante soprattutto in fase di non possesso, dopo i dieci gol subiti nelle partite contro Atalanta, Torino e Inter. Pippo Inzaghi è squalificato, seguirà la gara dalla tribuna, in panchina ci sarà il suo vice Maurizio D’Angelo. Al Benevento mancherà per l’espulsione rimediata contro la Roma anche Glik mentre sono assenti per infortunio Improta e Iago Falque. Dopo due mesi, rientra Letizia che, però, partirà dalla panchina.

Il Benevento dovrebbe schierarsi con il 4-3-2-1, in porta ci sarà Montipò, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Depaoli, Tuia, Barba e Foulon, Schiattarella sarà il vertice basso con Hetemaj e Viola interni, Ionita e Caprari si muoveranno alle spalle di Lapadula che nel 2015 rifiutò il Napoli e si trasferì al Milan di Montella. Roberto Insigne sarà un’arma di Inzaghi a gara in corso.

Il Napoli recupera Ospina, Hysaj e Demme ma soltanto il portiere colombiano giocherà titolare. Hysaj e Demme vanno gestiti, per entrambi si prefigura l’impiego a gara in corso. Le loro energie vanno dosate nell’arco delle tre gare in una settimana visti gli impegni contro il Sassuolo e il Bologna in programma mercoledì e domenica.

Ospina guiderà una linea difensiva inedita in cui spicca la riconferma di Ghoulam dopo l’ottimo secondo tempo disputato contro il Granada. A destra agirà Di Lorenzo, Rrahmani e Koulibaly si muoveranno al centro della difesa, l’ex Verona, quindi, va in vantaggio su Maksimovic. In fase di non possesso il Napoli adotterà il 4-4-2 con Politano e Insigne a scalare sulle corsie laterali, Fabian Ruiz e Bakayoko in mezzo al campo, Zielinski aiuterà Mertens nel pressing alto sulla costruzione del Benevento.

Quando il Napoli sarà in controllo del pallone, bisogna fare attenzione ai movimenti di Insigne che tenderà ad accentrarsi e a comporre il 4-3-1-2, a sostegno di Mertens e Politano. Dries 74 giorni dopo quel maledetto Inter-Napoli dello scorso 16 dicembre torna in campo dal primo minuto, non ha ancora la “benzina” per disputare una gara intera ma Gattuso vuole schierarlo nella formazione titolare. Il 4-3-1-2 sarà l'”atterraggio” tattico anche per il “post Mertens” a gara in corso, Elmas è pronto a rinforzare la mediana con Zielinski che andrebbe a fare il trequartista. Demme, invece, è pronto a far rifiatare Bakayoko a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-1-2): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Insigne; Politano, Mertens. All. Gattuso

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. F.Inzaghi