Napoli, Benitez aspetta una chiamata da De Laurentiis: i dettagli

Il Napoli è al lavoro per trovare il sostituto di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano sembra sempre più lontano da Napoli e la dirigenza azzurra non può permettersi di perdere tempo. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione.

Secondo il quotidiano Rafa Benitez è in attesa di una chiamata di Aurelio De Laurentiis. Il 63enne spagnolo si trova a Liverpool, da dove attende una chiamata per rientrare nel mondo del calcio. Benitez aveva previsto lo scudetto del Napoli, quando gli azzurri erano andati a Liverpool per la Champions League. Era andato a trovare i calciatori in albergo e aveva confidato la sua previsione a Luciano Spalletti.

Il suo rapporto con Aurelio De Laurentiis si era interrotto bruscamente nel 2015 quando lasciò Napoli, ma piano piano ha ricucito lo strappo, tanto che il patron azzurro lo chiama spesso per chiedergli consigli e pareri.

“È inevitabile, una volta deciso di separarsi da Spalletti, che Benitez sia finito nel casting per la panchina azzurra. Conosce l’ambiente, è stimato, adora il sistema di gioco. E dei primi nomi della lista è l’unico che ha già vinto la Champions, quel trofeo per cui al presidente De Laurentiis piacerebbe tanto competere. Dal suo castello con vista sul mare d’Irlanda, nella pace così vicino a Liverpool, Benitez aspetta una chiamata per rientrare. E se arrivasse da Napoli, se fosse il Maradona “il contesto giusto”, sarebbe molto difficile dire no”, scrive la Gazzetta dello Sport.