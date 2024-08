Napoli-Bologna 3-0: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli torna a vincere in casa dopo 175 giorni, vanno a segno i due uomini trattenuti da Conte: Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Fa bene il suo lavoro, para in uscita su Castro nel primo tempo, discreto il lavoro con i piedi tranne quando alza il pallone per Raspadori.

DI LORENZO 8: Il destino ha voluto che il primo gol della stagione lo segnasse lui, una rete meravigliosa per il movimento, il controllo di destro e il gol di sinistro.

RRAHMANI 6,5: Si perde Castro in una delle poche occasioni costruite dal Bologna, è l’unico errore della sua prestazione che è di buon livello.

BUONGIORNO 7: Si suona un’altra musica lì dietro, è aggressivo, preciso, non lascia mai respirare Orsolini, uno dei potenziali pericoli del Bologna.

MAZZOCCHI 6,5: Attento, scala bene in ogni occasione, in fase offensiva può fare meglio nella gestione dei movimenti offensivi, in alcuni casi poteva favorire i movimenti di Politano svuotandogli lo spazio come ha fatto Olivera per Kvaratskhelia nell’azione del secondo gol. (Dal 77′ Spinazzola 6,5: A destra, con le squadre più stanche, fornisce il suo contributo, va anche al tiro respinto dagli avversari)

ANGUISSA 6,5: Con il Napoli corto e compatto, lavora molto meglio e non apre le praterie come accaduto in altre gare.

LOBOTKA 7: Palleggia, svuota gli spazi, apre il campo e gestisce con personalità situazioni complesse.

OLIVERA 7,5: Meravigliosa prestazione, ha fatto tutto nel migliore dei modi: fase di non possesso, diagonali difensive e supporto alla fase offensiva come dimostra il movimento compiuto in occasione della rete di Kvaratskhelia.

POLITANO 7: Compie un grande lavoro in fase di non possesso, ripiega sempre con grande intensità e spirito di sacrificio. Può migliorare nell’efficacia realizzativa, in varie conclusioni poteva far meglio. (Dall’89’ Neres 6,5: Si presenta con un po’ di samba, movimenti e giocate di alto livello tecnico. Fa l’assist per il gol di Simeone)

RASPADORI 6,5: Quando viene chiamato a fare il suo lavoro, il centravanti di raccordo, manovra lo fa bene. Svuota lo spazio nell’azione del primo gol, si guadagna il fallo da cui inizia l’azione del secondo gol. Fa fatica quando s’alza il pallone, al 2′ ha un’occasione, deve sbloccarsi anche lui nelle conclusioni. (Dall’84’ Simeone 6,5: Fa gol, si sblocca anche lui, non segnava dal 18 gennaio, l’ultima serata in cui il Napoli realizzò almeno tre gol)

KVARATSKHELIA 8: Assist e gol, infiamma il Maradona con giocate d’altissima scuola e anche il contributo esaltante nella fase di non possesso, sulla catena di sinistra con Olivera.

CONTE 7: Rilancia il Napoli, è stata la settimana della svolta tra comunicazione, campo e mercato. Conte la prepara benissimo, da allenatore realista. Copre il campo con il 5-4-1 compatto, il Napoli ritrova la capacità di tenere le distanze dopo tanti mesi.

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise