Napoli-Bologna 3-0, le pagelle di IamNaples.it: è la notte di Insigne

Il Napoli torna in vetta alla classifica, aggancia di nuovo il Milan, ci riesce con una prestazione esaltante, comandando la gara contro il Bologna dal primo all’ultimo minuto. L’ha sbloccato Fabian Ruiz con un gran gol di sinistro a giro, poi Insigne ha chiuso la sfida con una doppietta su rigore.

OSPINA 6,5: Una sola parata sulla punizione di Orsolini nella parte finale della gara, poi il suo grande lavoro è nella comunicazione con la difesa e nell’autorevolezza con cui imposta il gioco con i piedi, in un paio d’occasioni è riuscito anche a lanciare in campo aperto Osimhen e Lozano.

DI LORENZO 7: Copre benissimo la sua corsia, è una certezza nella gestione del pallone, anche con uscite complicate dalla propria metà campo. Si propone anche in avanti sulla catena di destra, sfiora anche il gol con un tiro di sinistro di poco a lato.

RRAHMANI 6,5: Autorevole in tutte le fasi del gioco, nell’impostazione, nella copertura in campo aperto quando provano a scavalcare la linea difensiva in campo aperto che nel difendere in avanti.

KOULIBALY 7: Comanda il reparto con scioltezza, sicurezza, precisione nei movimenti. Trovando il pelo nell’uovo, c’è una palla persa nella propria metà campo ma la serenità che trasmette nella guida del reparto è un valore aggiunto.

MARIO RUI 7: Prestazione tatticamente perfetta, fa sempre la scelta giusta sia nella fase di non possesso che nell’accompagnare il gioco sulla catena di sinistra con Insigne che orienta la manovra. (Dall’87’ Ghoulam s.v.: Soltanto tre minuti ma hanno un valore simbolico enorme. Dal Bologna al Bologna, dall’infortunio del 7 marzo all’ennesima prova superata)

ANGUISSA 7,5: Fantastico, copre tantissimo campo, rompe il gioco, imposta con qualità e colpisce anche l’incrocio dei pali con un gran tiro. (Dal 75′ Demme 6: Un quarto d’ora di rodaggio in vista di momenti più probanti in cui potrà essere chiamato in causa)

FABIAN RUIZ 7,5: Realizza un gran gol, inventa un tiro a giro di sinistro che s’insacca sotto l’incrocio dei pali. Comanda il gioco in maniera autorevole, cresce sempre di più nell’orientare i suoi movimenti da play.

ELMAS 6,5: Lavora bene muovendosi tanto, si prodiga nel pressing, è apprezzabile il suo lavoro tattico, sia quando va a pressare Dominguez che nello scalare sulla catena di sinistra, cerca di dare il suo contributo con buona qualità anche in quella offensiva. (Dal 75′ Mertens 6: Partecipa anche lui alla festa azzurra, sfiora con un tiro respinto anche il gol che gli manca dallo scorso 22 aprile)

LOZANO 6: Può fare di più, sul gol c’è il suo zampino, da un suo spunto il pallone arriva a Fabian Ruiz. Sotto il profilo tecnico in certe giocate e scelte poteva fare meglio. (Dal 66′ Politano 6: Produce qualche spunto sulla zona destra dell’attacco, in collaborazione con Di Lorenzo, cerca sia la conclusione personale che l’assist ad Osimhen)

OSIMHEN 7: Non riesce a segnare ma è protagonista di un grande lavoro, porta il Bologna a regalargli tantissime attenzioni e tutto ciò libera spazi per i compagni. È il terzo rigore procurato in tredici partite stagionali.

INSIGNE 7: Segna due rigori, è la notte del suo riscatto, si porta a -1 da Maradona, ha raggiunto quota 114 reti. Dopo il primo rigore trasformato, si libera del peso della pressione e si sente più libero nelle giocate e nelle scelte. Si propone tanto senza palla cercando gli spazi intermedi, sullo 0-0 spreca un’occasione con un pallonetto a tu per tu con Skorupski. (Dal 66′ Zielinski 6: Entra bene in campo, la partita è già in cassaforte, si vede una gamba più fluida e anche qualche buona giocata nella gestione del pallone)

DOMENICHINI/SPALLETTI 7: In conferenza stampa Domenichini ha dato i meriti a Spalletti, dicendo che ha preparato lui la partita. La coppia Domenichini/Spalletti merita un ottimo voto perchè oggi si è vista una squadra matura, consapevole che ha guidato e orientato la gara con serenità, potenza, rapidità nella circolazione del pallone. Tre gol subiti solo in dieci partite, quattro clean-sheet consecutivi rappresentano dati impressionanti.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Elmas (30′ st Mertens), Anguissa (30′ st Demme), Fabian Ruiz; Lozano (21′ st Politano), Osimhen, Insigne (20′ st Zielinski). A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Juan Jesus, Zanoli, Lobotka, Petagna. Allenatore: Domenichini (Spalletti squalificato).

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Mbaye (17′ st Skov Olsen), Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez (30′ st Binks), Svanberg, Hickey; Orsolini, Vignato; Barrow. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Binks, Dijks, Cangiano, Pyyhtia, van Hooijdonk, Santander, Schouten, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.

ARBITRO: Serra di Torino

MARCATORI: 17′ pt Fabian Ruiz, 41′ pt su rig. e 17′ st su rig. Insigne.

NOTE: Ammoniti: Anguissa (N); De Silvestri, Medel (B). Recupero: 1′ pt e 0′ st