Napoli-Bologna 3-1, è Insigne show al Maradona: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli reagisce agli errori di Reggio Emilia, supera 3-1 il Bologna con la doppietta di Insigne e il ritorno al gol di Osimhen un girone dopo, proprio dal Bologna al Bologna. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 5,5: Bene nelle uscite e in qualche parata, sul colpo di testa di Palacio nel primo tempo e sulla punizione di Barrow nel finale ma è corresponsabile sul gol subito perchè mette in difficoltà Demme che era pressato nella costruzione dal basso.

DI LORENZO 6,5: Ottima prestazione, in fase difensiva fa sempre le scelte giuste, nella realizzazione delle diagonali, nella copertura degli spazi, in fase offensiva spinge, gli manca un po’ di qualità in qualche frangente ma per l’intensità del lavoro compiuto ci può stare.

RRAHMANI 7: Prestazione ottima, un gigante su ogni pallone, in occasione del gol annullato a Palacio applica benissimo la linea difensiva. Molto buono il contributo nel gioco aereo, vince tanti duelli.

KOULIBALY 6,5: Buona prestazione, al suo fianco cresce anche il livello di Rrahmani. Prestazione essenziale, non fa sbavature, copre bene gli spazi, anche nella tenuta della linea lavora con grande attenzione e interviene nei tempi e nei modi giusti.

GHOULAM 6: Lavora bene sulla corsia sinistra ma purtroppo rimedia un altro problema che non ci voleva affatto, le sensazioni non sono buone. (Dal 22′ Hysaj 6: Commette degli errori nella gestione delle ripartenze in fase offensiva ma a livello difensivo lavora bene, con attenzione)

FABIAN RUIZ 6,5: Quando è rientrato dal Covid, è parso in crescita costante, anche stasera una prova di qualità nella circolazione del pallone, negli spunti. L’unica nota negativa è il gol fallito sullo 0-0.

DEMME 6: L’errore sul gol abbassa la valutazione, altrimenti la prova sarebbe ottima, sia nel primo tempo che nella ripresa è il più disponibile a ricercare le verticalizzazioni, un’idea importante soprattutto quando entra Osimhen.

POLITANO 6: Il contributo c’è sempre, aiuta tanto la squadra a risalire il campo, gli manca un po’ di lucidità nelle scelte, impegna Skorupski con un gran tiro.

ZIELINSKI 6,5: È stanco, si trascina ma è troppo importante per questa squadra, alza la valutazione la palla in verticale per Osimhen in occasione del gol. (Dal 79′ Mario Rui 5,5: Entra un po’ troppo nervoso, fa dei buoni interventi, rimedia un’ammonizione, ha un battibecco con Palacio e rischia su un altro fallo)

INSIGNE 8: È il trascinatore di questa squadra, impressionante la prova contro il Bologna. Inventa il gol del vantaggio e della tranquillità, in pochi giorni ha superato Sallustro e Cavani per i gol in serie A con la maglia del Napoli. I suoi numeri sono importanti: 103 gol complessivi con la maglia del Napoli, 13 reti e 8 assist in questa stagione e i gol sono arrivati tutti in campionato. (Dal 79′ Elmas 5,5: Ha un quarto d’ora circa a disposizione, spreca delle situazioni interessanti con mancata precisione negli assist)

MERTENS 5,5: È ancora lontano dalla migliore condizione atletica, nel primo tempo in un paio d’occasioni attacca la profondità ma non viene servito dai compagni. L’auspicio è che la settimana tipo lo aiuti a migliorare in vista del trittico di sfide contro Milan, Juventus e Roma. (Dal 53′ Osimhen 6,5: Torna al gol quattro mesi dopo il colpo di testa decisivo al Dall’Ara. È una grande notizia, torna la corsa fluida, la capacità d’attaccare la linea difensiva avversaria, gli spazi in campo aperto. Spreca il gol del 3-0, poteva fare doppietta su assist di Insigne).

GATTUSO 6,5: Dopo lo shock di Reggio Emilia, non era facile reagire. La squadra esprime una buona prova, ha dei momenti in cui soffre, anche stasera c’è stata qualche disattenzione difensiva. Il Napoli dal secondo tempo contro il Granada, però, è tornato ad avere una proposta offensiva coerente, interessante. Lo dimostrano i numeri: i sei gol realizzati nelle due partite e soprattutto stasera ci sono state anche delle palle-gol sprecate.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Ghoulam (22′ Hysaj); Fabian, Demme; Politano, Zielinski (79′ Mario Rui), Insigne (79′ Elmas); Mertens (53′ Osimhen). All. Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Manolas, Maksimovic, Lobotka, Bakayoko, Cioffi, D’Agostino. All. Gattuso

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli (58′ Dominguez), Svanberg (75′ Vignato); Skov Olsen (75′ Orsolini), Soriano, Sansone (65′ Barrow); Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Medel, Baldurson, Antov, Khailoti, Annan, Juwara. All. Mihajlovic

ARBITRO: Chiffi di Padova

RETI: 8′ Insigne, 66′ Osimhen, 73′ Soriano, 76′ Insigne

AMMONITI: Koulibaly, Mario Rui (N)

ESPULSI: