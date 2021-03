Napoli-Bologna, le probabili formazioni: Osimhen parte dalla panchina

Il Napoli, dopo il beffardo pareggio sul campo del Sassuolo, riparte dalla gara interna contro il Bologna per riproporsi nella battaglia che vale la Champions League. Battere la squadra di Mihajlovic è fondamentale per rientrare nella lotta prima del tris di grandi sfide che attendono gli azzurri, in trasferta contro Milan, Juventus e Roma nell’arco di una settimana.

Bisogna “resettare” i 30 secondi maledetti che hanno portato al rigore trasformato da Caputo, alla rete del 3-3 del Sassuolo al Mapei Stadium. Dall’infermeria iniziano ad arrivare buone notizie: dopo altre tre gare in cui è stato assente dopo il trauma cranico di Bergamo, Osimhen torna a disposizione anche se partirà dalla panchina.

L’attacco e il centrocampo dovrebbero essere gli stessi dell’undici anti-Sassuolo, il Napoli dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 con Fabian, Demme e Zielinski in mediana a sostegno del tridente composto da Politano, Mertens e Insigne. Il ritorno di Osimhen consegna a Gattuso anche un piano B, l’alternativa tattica del 4-2-3-1 a gara in corso con Zielinski pronto a trasformarsi da mezzala a trequartista.

Qualche rotazione ci sarà, in porta tornerà Ospina, in difesa ci sarà il rientro di Koulibaly e Ghoulam. Manolas, invece, partirà dalla panchina, Rrahmani va verso la settima gara consecutiva da titolare.

Il Bologna è in emergenza, probabile turn-over in attacco

“Siamo in emergenza, non abbiamo Dijks, Tomiyasu, Santander è ancora fuori come Hickey, Faragò non l’abbiamo mai avuto, dobbiamo valutare Baldurrson e Dominguez ma dipende tutto da noi, da come andiamo in campo”, le parole di Mihajovic in conferenza stampa raccontano il momento del Bologna.

In porta ci sarà Skorupski, De Silvestri e Mbaye agiranno sulle corsie laterali, Danilo e Soumaoro formeranno la coppia centrale di difesa. Poli e Svanberg formeranno la diga in mediana, in attacco Mihajlovic è pronto al turn-over a causa delle tre gare nel corso di una settimana.

Skov Olsen dovrebbe scalzare Orsolini sulla destra, Soriano agirà da trequartista e Sansone partirà dalla sinistra. È pronto un altro avvicendamento in attacco: Palacio dovrebbe essere preferito a Barrow.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.