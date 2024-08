Napoli-Bologna: torna Buongiorno, pronti Olivera e Raspadori

Il Napoli cerca il riscatto contro il Bologna che, al di là del pareggio contro l’Udinese alla prima giornata, ha sfoderato un’ottima prestazione. Conte vuole una risposta dopo la sconfitta di Verona e l’umiliante secondo tempo al Bentegodi. Rispetto alla ripresa di Verona, Conte ha due risorse in più: Buongiorno e Kvaratskhelia. Di Lorenzo viene confermato nel ruolo di braccetto con Rrahmani e Buongiorno, Mazzocchi e Olivera agiranno sulle corsie laterali con Anguissa e Lobotka in mezzo al campo. Nella staffetta dei centravanti, stavolta dovrebbe toccare a Raspadori comporre il tridente con Politano e Kvaratskhelia. Simeone sarà un’arma a gara in corso, anche in panchina Conte avrà delle risorse in più, ha reintegrato Gaetano e c’è il nuovo acquisto Neres, arrivato dal Benfica per 25 milioni più 3 di bonus. Sarà l’ultima partita con il mercato in corso, per la sfida di sabato sera contro il Parma il Napoli dovrebbe avere a disposizione Lukaku e probabilmente un centrocampista in più, su tutti Scott McTominay.

Al Maradona arriva il Bologna di Italiano, un cantiere aperto che deve gestire la novità Champions League, le partenze di Zirkzee e Calafiori ma può puntare sull’identità di gioco, c’è una discreta continuità tra Thiago Motta e Italiano. In porta ci sarà Skorupski, Posch e Lykogiannis saranno gli esterni, Beukema ed Erlic agiranno al centro della difesa. Freuler, Fabbian ed Aebischer costruiranno il pacchetto dei centrocampisti a supporto del tridente formato da Orsolini, Castro e Ndoye. Il Bologna ha perso Cambiaghi che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, è arrivato anche Pobega come rinforzo a centrocampo, subito convocato per la trasferta di Napoli.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Fabbian, Aebischer; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano

A cura di Ciro Troise