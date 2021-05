Il Napoli continua il suo rush finale per acciuffare la Champions League, gli azzurri sono padroni del proprio destino e con tredici punti su quindici, visti gli scontri diretti di Milan e Juventus, porterebbero a casa la certezza aritmetica della qualificazione in Champions League.

Mancano cinque tappe al traguardo, il primo ostacolo è il Cagliari, agguerrito per la lotta salvezza e reduce da tre vittorie consecutive contro Parma, Udinese e Roma. Gattuso dovrebbe cambiare soltanto due uomini rispetto alla partita di Torino. Tra i pali c’è la conferma di Meret, Ospina non è ancora rientrato. Il portiere colombiano sta sostenendo terapie e lavoro in palestra perché, una volta superata la distrazione muscolare rimediata contro la Sampdoria, si è fermato a causa della lombalgia.

Hysaj, Lozano e Osimhen vincono i ballottaggi. Semplici potrebbe risparmiare Joao Pedro

La linea difensiva accoglierà il rientro di Manolas dopo la squalifica. Di Lorenzo agirà a destra, Hysaj va verso la conferma sulla fascia sinistra, Manolas e Koulibaly lavoreranno al centro della difesa. Fabian Ruiz e Demme agiranno a centrocampo, Lozano, Zielinski e Insigne si muoveranno a sostegno del centravanti Osimhen. Mertens e Politano, quindi, saranno delle armi a gara in corso per Gattuso.

Semplici deve rinunciare a Marin squalificato e a Gaston Pereiro positivo al Covid-19, ritrova Nainggolan e Cragno che, però, essendo in gruppo soltanto da venerdì, potrebbe andare in panchina. Vicario va verso la conferma tra i pali, un’altra novità potrebbe essere la rinuncia a Joao Pedro diffidato in vista dello scontro diretto contro il Benevento.

Il Cagliari dovrebbe giocare con il 3-4-1-2, Vicario agirà tra i pali, Ceppitelli, Godin e Carboni formano la difesa a tre, Nandez e Lykogiannis si muoveranno sulle due corsie laterali con Deiola e Duncan in mezzo al campo, Nainggolan potrebbe agire sulla trequarti a supporto dei due attaccanti Simeone e Pavoletti.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan; Simeone, Pavoletti. All. Semplici