Il Napoli torna in testa alla classifica, vola a punteggio pieno dopo sei giornate, era accaduto solo nella stagione 2017-18 nella storia del club azzurro. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Si fa trovare pronto quando è chiamato in causa, il Cagliari non tira mai in porta in maniera pericolosa, è attento nelle uscite e nel gioco con i piedi.

DI LORENZO 6,5: Attento in fase di non possesso, sempre la scelta giusta nel palleggio, spinge meno rispetto a Mario Rui ma fa parte delle consegne tattiche.

MARIO RUI 7: Fa un grandissimo lavoro nella fase di non possesso, si propone con qualità anche in quella offensiva sulla catena di sinistra con Insigne.

RRAHMANI 6,5: Sempre preciso, attento, fa tutte scelte giuste quando ha il pallone tra i piedi, sia per il giro palla che per la ricerca della verticalità.

KOULIBALY 6,5: Leader, va spesso in anticipo su Joao Pedro che non è abituato a lavorare spalle alla porta. Talvolta parte anche palla al piede, un solo errore nella ripresa che senza il ripiegamento di Anguissa poteva costare caro, quando perde palla anche perchè Ounas lo mette in difficoltà con un passaggio arretrato abbastanza superficiale.

ANGUISSA 7,5: Prestazione di grandissimo livello, esce da tutte le situazioni difficili con la capacità di sterzare, sfuggire al pressing e soprattutto recupera tantissimi palloni, chiudendo anche qualche ripartenza pericolosa come quella sviluppata dal Cagliari intorno all’80’. L’azione del gol che sblocca la partita parte da una sua intuizione di alto livello, è lui ad inventare la palla nello spazio per Zielinski che poi ha crossato per Osimhen.

FABIAN RUIZ 6,5: Partenza sottotono, Marin lo scherma e lui si muove poco per liberarsi, poi entra nella partita e guida il Napoli nel palleggio per aprire gli spazi. (Dall’88’ Demme s.v.: Due mesi dopo torna in campo, è una bellissima notizia)

ZIELINSKI 7: È in crescita, l’auspicio è che il problema alla caviglia destra non sia nulla di serio perchè è tornato ad ottimi livelli di condizione, ha servito l’assist per il gol di Osimhen. (Dal 69′ Elmas 6: Un po’ di sufficienza negli ultimi venti metri, però, sotto il profilo dinamico un buon ingresso in campo)

POLITANO 6,5: È una spina nel fianco costante per il Cagliari, parte spesso palla al piede, taglia dentro il campo e si propone con costanza, anche alternando qualche soluzione con il palleggio, la ricerca delle combinazioni. (Dal 69′ Lozano 6: Compie un paio d’accelerazioni, poteva essere più concreto quando tira centrale, tra le braccia di Cragno)

OSIMHEN 7,5: È devastante, sei gol in sei partite giocate, ottimo l’attacco alla porta sul primo palo che porta al primo gol, poi si procura il rigore e fa un lavoro di spessore, costringendo i difensori del Cagliari ad una serata molto faticosa, soprattutto Godin. (Dal 77′ Petagna 6: Entra abbastanza bene, lavora spalle alla porta, sotto porta in un paio d’occasioni poteva essere più cattivo e, invece, tira tra le braccia di Cragno)

INSIGNE 6,5: Parte un po’ sotto tono, anche un errore su corner che poteva far ripartire il Cagliari, poi prende in mano il Napoli e lo trascina nelle transizioni, nella conquista della metà campo avversaria. Segna un rigore, il gol numero 111, è a -4 da Maradona. (Dal 77′ Ounas 6: Gioca a destra stavolta, parte con un po’ di sufficienza, potrebbe andare in verticale su Di Lorenzo o Petagna e, invece, va dietro da Koulibaly mettendolo in difficoltà. Si riscatta quando mette Petagna in condizione di far gol)

SPALLETTI 7: Miglior difesa, unica squadra insieme al Psg a punteggio pieno nei cinque principali campionati europei. Il Napoli è squadra solida, che sa leggere i momenti delle partite, superare anche le difficoltà come quando ad inizio gara l’atteggiamento del Cagliari che schermava Fabian Ruiz con Marin. L’unico neo è che nella ripresa la squadra doveva essere più cinica, cattiva perchè sul 2-0 le partite non sono ancora chiuse.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz (43′ st Demme), Zielinski (24′ st Elmas), Politano (24′ st Lozano), Osimhen (32′ st Petagna), Insigne (32′ st Ounas);. A disposizione: Marfella, Meret, Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Zanoli, Mertens. Allenatore: Spalletti

CAGLIARI (4-4-1-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz (23′ st Ceppitelli), Caceres; Nandez, Strootman (40′ st Grassi), Deiola (23′ st Keita), Lykogiannis (40′ st Pereiro); Marin; Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Bellanova, Carboni, Oliva, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri

ARBITRO: Piccinini di Forlì

MARCATORI: 11′ pt Osimhen (N), 12′ st Insigne (N) su rigore

NOTE: Ammoniti: Osimhen, Elmas (N), Walukiewicz (C). Recupero: 0′ pt, 3’st.

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise