Il Napoli, come contro il Sassuolo, dilapida due punti in pieno recupero rendendo più complicata la lotta per l’accesso alla Champions League. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6,5: Realizza delle parate importanti, nel primo tempo su Pavoletti e Nandez e nella ripresa ancora su Pavoletti. Sul gol forse poteva far meglio ma era una situazione complicata.

DI LORENZO 6: Lavora abbastanza bene in fase difensiva, a livello propositivo fa abbastanza bene sulla sua corsia, si costruisce anche un’occasione nel finale arrivando al tiro mentre veniva contrastato da Carboni.

MANOLAS 5,5: In tanti frangenti nella lettura delle coperture difensive in area di rigore commette degli errori, da quando entra Cerri lo mette in difficoltà, dalla sua torre nasce il gol del pareggio di Nandez.

KOULIBALY 6,5: Uno dei migliori in campo, giganteggia in tanti interventi, lavora bene quando rompe la linea, ottima anche la gestione del confronto fisico con gli avversari.

HYSAJ 5,5: È protagonista di un’ottima prestazione fino al 94′, quando Nandez s’inserisce alle sue spalle e batte Meret.

FABIAN RUIZ 5,5: Appare in calo rispetto alle ultime prestazioni, è un po’ più compassato e commette degli errori nel palleggio. (Dall’81’ Bakayoko 5,5: Bisognava tenere di più la palla nel finale e, invece, regala al Cagliari il possesso che porta al gol di Nandez)

DEMME 6,5: Uno dei migliori, ruba la palla nell’azione che porta al gol di Osimhen e colpisce una traversa che grida ancora vendetta.

LOZANO 5: Non si è ancora ritrovato dopo l’infortunio, spreca un’occasione clamorosa di testa su cross di Osimhen, sbaglia tanto nelle scelte negli ultimi venti metri. (Dal 67′ Politano 5,5: Prova a portar palla sulla sua corsia ma ci si aspettava di più nella capacità di mettere in difficoltà il Cagliari ripartendo sulla sua corsia)

ZIELINSKI 6: Prova discreta, non ha lo smalto dei giorni migliori ma è sempre dentro il vivo del gioco, muovendosi tra le linee con buona qualità. (Dall’81’ Elmas 5,5: Si catapulta nella mischia, l’intensità c’è ma come i suoi compagni doveva tenere di più la palla)

INSIGNE 6: Realizza l’assist che porta al gol di Osimhen, cala nella ripresa, spreca tante situazioni offensive, una palla-gol calciando debolmente tra le braccia di Cragno. Si fa prendere dal nervosismo nella ripresa, dopo il gol annullato, doveva fare di più nel trascinare il più possibile la palla nella metà campo avversaria.

OSIMHEN 7: Fa gol, stressa i difensori avversari, farebbe doppietta anche, gliela nega un’assurda decisione dell’arbitro Fabbri che segnala un presunto fallo su Godin. (Dal 75′ Mertens 5: Entra malissimo, non riesce mai a dare il suo contributo, doveva aiutare il Napoli a cercare di portare la palla nella metà campo avversaria)

GATTUSO 5,5: Il Napoli meritava di vincerla, ha macinato occasioni da gol ma non basta, l’assurda decisione dell’arbitro Fabbri ha tolto il 2-0. Oggi si è visto di nuovo il replay di Sassuolo-Napoli, in un campionato del genere perdere quattro punti nei minuti di recupero è delittuoso. La squadra ha sprecato tanto e alla lunga ha pagato tanto anche l’ansia e la stanchezza, soprattutto dopo l’uscita dal campo di Osimhen. Due volte nello stesso campionato è indice di un problema di maturità e di personalità.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (81′ Bakayoko), Demme; Lozano (68′ Politano), Zielinski (81′ Elmas), L. Insigne; Osimhen (76′ Mertens). Allenatore: Gattuso. A disposizione: Contini, Idasiak, Maksimovic, Zedadka, Mario Rui, Rrahmani, Petagna, Cioffi.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli (76′ Simeone), Godin, Carboni; Zappa (82′ Calabresi), Nandez, Duncan, Deiola (70′ Asamoah), Lykogiannis (82′ Cerri); Nainggolan, Pavoletti. Allenatore: Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Rugani, Walukiewicz, Joao Pedro.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

MARCATORI: 13′ Osimhen (N), 94′ Nandez (C).

NOTE: Ammoniti: Demme (N); Godin, Deiola, Pavoletti (C). Recupero: 1′ pt, 6′ st.

A cura di Ciro Troise