Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha voluto ringraziare i tifosi allo Stadio Maradona: “Grazie! Grazie! Grazie! Voi mi avete sempre detto: “Noi vogliamo vincere” e abbiamo vinto! Abbiamo vinto tutti insieme! Domenica contro la Fiorentina tutti al Maradona per la grande festa! Grazie ancora a tutti quanti”. A DAZN, ADL ha aggiunto: “E’ il coronamento di un sogno dopo 33 anni. Dopo essere tornati in Europa, abbiamo vinto lo scudetto. Ora ci manca di rivincerlo lo scudetto, ancora e ancora. E poi c’e’ la Champions. Questa squadra aveva bisogno di un gruppo, non di individualita’ che fossero come un freno. Il progetto non si ferma mai. Per me questo e’ un punto di partenza, non un punto di arrivo. Si riparte con Spalletti. Penso anche a Mertens, Cavani, Higuain, Quagliarella. Lo scudetto l’abbiamo costruito in tanti anni”.