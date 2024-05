Napoli, c’è ancora qualcosa dentro i giocatori: due fattori

L’edizione odierna di Tuttosport analizza l’avvio di partita del Napoli contro la Fiorentina, sottolineando alcuni punti positivi degli azzurri:

“Calzona, un altro allenatore ai saluti, vuol confermare che a dispetto dei risultati deludenti e delle assenze importanti il Napoli non ha dimenticato di avere cuore e orgoglio. Inizio boom per i partenopei che creano poi altri pericoli specie con Kvara (tre tiri in pochi minuti), per la Fiorentina l’ennesima gara in salita. Poi però, come già lunedì scorso, si ricompatta e in due minuti, nel finale di tempo, ribalta il risultato. I viola sfiorano il tris a inizio ripresa con Gonzalez, gli azzurri provano a reagire e ci riescono: pareggiano con Kvara – pure lui con una punizione da applausi – e colpiscono poco dopo il palo con Politano”