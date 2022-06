SerieANews.com – Napoli, c’è la fila per Gaetano: spunta un nuovo club

Dopo essere stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie A della Cremonese, Gianluca Gaetano è diventato tra i calciatori del Napoli più ricercati sul mercato. A seguire il giovane centrocampista del 2000, di fatto, ci sono sia squadre della massima categoria che della Serie B.

Gaetano è un prodotto del vivaio del Napoli ed era tra gli assoluti protagonisti del campionato Primavera, in cui lui e Kulusevski ( ai tempi giocatore dell’Atalanta) avevano i migliori numeri del torneo. Dopo un anno e mezzo trascorso in prima squadra sotto la saggia guida di Carlo Ancelotti, che l’ha fatto anche esordire in Serie A il 12 maggio del 2019 contro la Spal, il giocatore è andato alla Cremonese per fare un po’ della ‘classica gavetta’.

Ed è con i grigiorossi che il suo talento riesce ad emergere, soprattutto nella stagione appena conclusa. Gaetano, infatti, è stato in grado di segnare ben 7 gol e fornire 5 assist nelle 35 gare disputate quest’anno con la Cremonese. Queste prestazioni non sono passate affatto inosservate e squadre come Torino e Sassuolo in Serie A e Parma e Genoa in B hanno messo gli occhi su di lui. Ma tra le pretendenti del giocatore del Napoli bisogna annoverare un altro club della massima categoria.

Napoli, c’è anche il Lecce su Gaetano: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘SerieANews.com’, infatti, anche il Lecce neopromosso di Saverio Sticchi Damiani è interessato a prendere in prestito Gianluca Gaetano dal Napoli. Il centrocampista rientrerebbe perfettamente nei parametri economici del club salentino.

Bisogna dire che il Napoli, almeno per il momento, non vuole sentir parlare di cedere in prestito Gianluca Gaetano. Il calciatore, infatti, sarà valutato sicuramente da Luciano Spalletti nel ritiro di Dimaro in programma dal 9 al 19 luglio. Dopo i giorni trascorsi in Trentino, Federico Pastorello, agente del centrocampista, parlerà del futuro del suo assistito sia con Aurelio De Laurentiis che con Cristiano Giuntoli.

William Scuotto per SerieANews.com