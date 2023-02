Il Napoli ha il gusto dell’attesa e lo sguardo all’Europa sempre più intenso

Si dice che l’attesa della gioia sia essa stessa il piacere, una frase che coniò lo scrittore e filosofo tedesco Gotthold Epraim Lessing, un concetto che ha ispirato tantissima letteratura, innanzitutto “Il sabato del villaggio” di Giacomo Leopardi. Napoli sta vivendo una pagina di storia che non è mai accaduta, neanche ai tempi di Maradona perché quei due scudetti furono combattuti fino alle ultime giornate. Stavolta il Napoli è andato in fuga, a 14 partite dalla fine ha collezionato 65 punti sui 72 disponibili, ha seminato il panico deprimendo le inseguitrici che non hanno mai avvertito l’adrenalina di star dietro alla capolista. L’unica concorrente che poteva evitare la fuga era il Milan ma ha avuto un crollo durante il mese di gennaio che è costato ai rossoneri il distacco attuale in classifica. La vittoria del Napoli ad Empoli e la sconfitta dell’Inter a Bologna ha fatto saltare altri tappi alle “bottiglie di entusiasmo” che in giro prendono forma quartiere per quartiere. Basta pensare alla torta per Osimhen in una pasticceria di Marianella e alle sagome ai Quartieri Spagnoli dei protagonisti di questa cavalcata.

C’è una città che fa fatica a trattenere quest’esplosione di gioia mentre Spalletti predica l’attenzione massima ai suoi ragazzi che hanno avuto finora anche la forza mentale d’isolarsi da questa climax d’adrenalina. Nel Napoli c’è un pensiero: chiudere la pratica nel più breve tempo possibile, accumulare vittorie per avvicinare il più possibile il traguardo e in quest’annata magica giocarsi le proprie carte in Champions League.

Il dominio del campo, l’organizzazione tattica, quel mix di idee e soluzioni che parte dalla linea difensiva che aggredisce lo spazio e la palla fino all’attacco alla profondità di Osimhen, passando per la sapiente regia di Lobotka, hanno trasferito al Napoli consapevolezza nei propri mezzi, il gusto di non porsi limiti anche in Champions League. Il primo passo è da compiere il 15 marzo, con la gara di ritorno al Maradona contro l’Eintracht Francoforte per scrivere un’altra pagina di storia europea: l’accesso ai quarti di finale di Champions League, un traguardo mai raggiunto.

Accompagnate questa squadra, il sogno atteso 33 anni vale più di ogni altra cosa

A Castel Volturno non ci sono limiti, solo la convinzione di poter approfittare al massimo di un’annata magica, un’occasione irripetibile senza farsi distrarre da nient’altro. Il modo in cui il Napoli gestisce le forze rientra in questa mentalità, l’educazione ad allenare costantemente l’intensità ha creato una squadra di spessore europeo anche nella tenuta del ritmo. Non c’è bisogno di cambiare tanti uomini tra una partita e l’altra per gestire le forze, ci sono le cinque sostituzioni e il ritmo può essere alto, anche con l’ossatura di base che rimane sostanzialmente quasi sempre la stessa.

Questa squadra va accompagnata nell’entusiasmo generale, l’auspicio è che le sciocchezze di pochi non rovinino uno dei momenti più belli della storia del Napoli, il migliore del post Maradona. Il prossimo 19 marzo a Torino dovrebbero tornare le trasferte libere, senza le limitazioni imposte dagli scontri di Badia al Pino Est. Prima ci sarà la partita contro l’Eintracht Francoforte, sperando che le tensioni dell’andata non generino ulteriori problemi. C’è una storia più grande da salvaguardare, un sogno atteso 33 anni va vissuto a pieno, liberando l’entusiasmo che deve attendere ancora un po’. Del resto l’attesa del piacere è essa stessa il piacere.

Ciro Troise