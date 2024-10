Napoli-Como 3-1, McTominay apre, Lukaku e Neres la chiudono: le pagella di IamNaples.it

Il Napoli supera la prova Como e mantiene la testa della classifica. Decisivo il rigore di Lukaku, autore poi anche dell’assist a Neres, dopo che il Como era riuscito a pareggiare l’inziale vantaggio di McTomimay. Ecco le pagelle del match:

Caprile 6: parte in leggero ritardo sulla conclusione di Strefezza. Per il resto gestisce bene gli scarichi all’indietro e le uscite altro. Non molto impegnato nella ripresa quando il Napoli riesce a disinnescare il gioco offensivo del Como.

Di Lorenzo 6: costretto a giocare basso, si fa vedere poco in avanti. Riesce comunque a fornire una prova ordinata.

Buongiorno 6: sbavatura su Strefezza nell’occasione del gol del pari. Il successivo giallo nel parapiglia per il fallo non fischiato su Anguissa potrebbe condizionare la sua gara. Riesce invece a gestire bene la spada di damocle del cartellino.

Rrahmani 6: di fronte un Cutrone in gran forma. Risolve alcune situazioni intricate. Una sufficienza piena meritata.

Olivera 7: se il Como deve aspettare la fine del primo tempo per il pareggio è anche merito suo. Diverse chiusure attente, anche se ad inizio partita c’è la sbavatura. Nella ripresa conquista il rigore del nuovo vantaggio azzurro. (dal 88′ Spinazzola SV)

Lobotka 7: parliamo di un calciatore che Conte non ha fatto riposare nemmeno in Coppa Italia. Dire il perché è esercizio retorico. Nonostante nel primo tempo soffra la verve comasca, nella ripresa mette in mostra tutta la sua qualità palla al piede. (dal 88′ Gilmour SV)

Anguissa 6,5: è in condizione e si vede. Recupera palloni, si fa trovare pronto. Quelle poche volte che non riesce a coprire lo spazio la sua mancanza si vede.

McTominay 7: prova autorevole al di là del gol. Spesso i suoi piedi e il suo fisico sono rifugio sicuro nei momenti di maggiore difficoltà e con i suoi strappi mette in grande difficoltà la mediana e la difesa del Como.

Kvaratskhelia 6,5: primo tempo sornione. Pochi spunti, anche a causa di una buona difesa del Como. Nella ripresa però si accende. Pericoloso in un’occasione, in un’altra forse avrebbe meritato un VAR check. Esce, e ormai sembra una costante nella gestione di Conte, nella seconda metà della ripresa. (dal Neres 7: entra e trova un Como stanco. L’ideale per lui. Gol, giusto per aggiornare le mostruose statistiche fino a questo momento. Si concede pure uno strappo nel finale che infiamma il Maradona, ma che non trova la gioia del gol solo grazie ad un attento Audero.)

Lukaku 7: ancora non al massimo della condizione. Un paio di stop a vuoto e diverse volte anticipato dalla difesa. Però quando fa il Lukaku su vede. Come nel vantaggio dopo pochi secondi; come in occasione del rigore pesantissimo che indirizza una partita fino a quel momento complicatissima; come nel 3-1 finale con Neres messo in porta con un assist al bacio. (dal 88′ Simeone SV)

Politano 6,5: solita partita di corsa, inserimenti, creazione di pericoli. Insomma, una prova di qualità per un calciatore che anche quest’anno dimostra la sua centralità nel gioco del Napoli. (dal 77′ Mazzocchi 6: mandato in campo per offrire maggiore copertura, svolge il suo compito.)

Conte 7: il Napoli parte benissimo, ma il gol di McTominay sembra avere l’effetto opposto. Il primo tempo sembra quasi un conto alla rovescia per il pari del Como che arriva nel finale. Nella ripresa però gli azzurri tornano a fare gli azzurri. E alla fine Antonio Conte porta i tre punti a casa e mantiene la vetta della classifica.