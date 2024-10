Napoli-Como, le probabili formazioni: Conte e Fabregas verso le certezze

Il Napoli apre la settima giornata di campionato con l’anticipo del venerdì pomeriggio contro il Como, la neopromossa che finora è la rivelazione del campionato. La squadra di Fabregas, allenato da Conte ai tempi del Chelsea, è reduce da due vittorie consecutive contro Atalanta e Verona, potevano essere tre ma contro il Bologna si è fatto rimontare dal 2-o al 2-2 con il gol del pareggio di Iling Jr. in pieno recupero. Sia Conte che Fabregas optano per le certezze, dovrebbero confermare l’undici con cui hanno battuto rispettivamente il Monza e il Verona. Entrambi hanno in comune il ruolo di allenatore-manager, anche i ricchi proprietari del Como hanno affidato a Cesc, come De Laurentiis con Conte, la guida del progetto tecnico. Caprile sta sostituendo l’infortunato Meret, che punta a rientrare contro l’Empoli dopo la sosta, Di Lorenzo e Olivera agiranno sulle corsie laterali, Rrahmani e Buongiorno formeranno la coppia centrale di difesa. Lobotka guiderà il centrocampo con Anguissa, McTominay farà un po’ da raccordo tra centrocampo e attacco nel 4-3-3 fluttuante che spesso diventa 4-5-1 nella fase di non possesso e 4-2-3-1 quando s’attacca. Il Como propone il 4-2-3-1: Audero ha scalzato l’ex Reina e difenderà la porta della banda Fabregas, Van Der Brempt e Alberto Moreno agiranno sulle corsie laterali con Dossena e Kempf a comporre la coppia centrale. L’argentino Perrone e Sergi Roberto lavoreranno sulla mediana con la trequarti tutta fantasia in cui si muoveranno Strefezza, Paz e Fadera a supporto dell’attaccante Cutrone, che condivide con Pulisic, Retegui, Vlahovic, Thuram il primato della classifica marcatori. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

A cura di Ciro Troise