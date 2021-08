Con il contratto in scadenza a Giugno 2022 il futuro di Adam Ounas sembra lontano da Napoli. Il Napoli chiede circa 10 milioni per il suo cartellino ed il Monza ne ha offerti 12 in tre tranche ma il giocatore non gradisce la serie B.

In Italia ci sono diversi club di A più gli Atlanta United in America ma Ounas vorrebbe tornare in Francia. Si attende il rilancio ed il giocatore partirà per il miglior offerente.