La grande emergenza non abbandona il Napoli, Gattuso per la trasferta di Bergamo ha arricchito, come accaduto contro il Granada, il gruppo con sei giovani: Idasiak, Costanzo, Zedadka, Labriola, Cioffi e D’Agostino. Koulibaly e Ghoulam sono guariti dal Covid-19 ma Gattuso non dovrebbe rischiarli, partiranno dalla panchina.

Kalidou tornerà titolare giovedì contro il Granada, quando la situazione vivrà un lieve miglioramento, visto anche il rientro di Mertens previsto tra lunedì e martedì. Demme e Hysaj, invece, per la gara di ritorno contro il Granada proveranno ad esserci ma è più probabile che tornino a disposizione contro il Benevento, quando potrebbero tornare a disposizione anche Ospina e Petagna.

Gattuso domani a Bergamo dovrebbe gestire anche le forze di Politano che stamane ha lavorato a parte, sta smaltendo i fastidi muscolari ma è probabile che sia utilizzato come arma a gara in corso, l’unica a disposizione in attacco. Al suo posto dovrebbe giocare Elmas che ha occupato la zona destra dell’attacco anche nel secondo tempo contro il Granada.

Le altre scelte sono quasi obbligate, Meret difenderà la porta del Napoli, Di Lorenzo e Mario Rui agiranno sulle corsie laterali, Rrahmani e Maksimovic al centro della retroguardia. Fabian Ruiz, Bakayoko e Zielinski formeranno il centrocampo a supporto del tridente formato da Elmas, Osimhen e Insigne.

L’Atalanta ha quasi tutti gli uomini a disposizione, mancano soltanto Hateboer e Maehle, Gasperini dovrebbe rilanciare un’idea adottata anche in Coppa Italia: Sutalo adattato sulla fascia destra. In porta ci sarà Gollini, Toloi, Romero e Palomino dovrebbero essere i tre difensori centrali, Sutalo e Gosens si muoveranno sulle corsie laterali, De Roon e Freuler lavoreranno in mezzo al campo, Pessina sarà il trequartista a supporto di Muriel e Zapata.

Gasperini potrà permettersi di gestire dalla panchina risorse di grande livello come Malinovskyi, Ilicic e Pasalic, giocatori che possono cambiare l’inerzia della gara. Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All. Gattuso