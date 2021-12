Napoli-Empoli, le probabili formazioni: Spalletti recupera tre giocatori

Mancheranno ancora dall’elenco dei convocati quattro uomini importanti: Koulibaly, Fabian Ruiz, Lobotka e Osimhen, l’emergenza c’è ancora ma almeno si respira un po’. Spalletti ritrova Anguissa, Insigne e Lozano che ha superato brillantemente il trauma cranico-facciale. Gli esami strumentali sia al Cardarelli che a Pineta Grande hanno dato esito negativo e ieri ha risolto anche la pratica del dente spezzato per il brutto contrasto di giovedì sera.

Il Chucky, però, dovrebbe partire dalla panchina, è pronto Politano dal primo minuto. Matteo avrebbe dovuto giocare già giovedì ma un problema intestinale l’ha escluso dalla contesa. Spalletti potrà tornare ad attingere dai cambi, farà una parte di gara anche Anguissa che accumulerà minutaggio, ritroverà dopo venti giorni la sensibilità della sfida, il ritmo della contesa. Insigne anche si candida come soluzione a gara in corso dopo che si è fermato una decina di giorni fa all’intervallo sul campo del Sassuolo. Dare spazio a questi ragazzi rappresenterebbe linfa anche per la settimana-tipo con cui il Napoli si preparerà al big-match contro il Milan.

Spalletti, però, è stato chiaro: “Considerare la partita con l’Empoli solo come la partita tra il Leicester e il Milan sarebbe l’errore più grande che possiamo fare. Non corriamo il rischio di sottovalutare l’impegno perché basta vedere che calcio sta proponendo l’Empoli. Per riuscire a vincere questa partita dovremo esibire una prestazione top, al massimo delle nostre possibilità, altrimenti sarà dura”.

L’Empoli è una macchina da gioco

L’Empoli ha un’identità di gioco chiara, esprime intensità, ha certezze nella ricerca di varie soluzioni: sia la costruzione dal basso che la palla diretta per i trequartisti saltando le linee di pressione degli avversari. Con Stojanovic e Parisi soprattutto l’Empoli ha anche l’ampiezza nel proprio dna, con i cross che esaltano le qualità in area di rigore di Pinamonti. La squadra di Andreazzoli è terza per cross realizzati dietro Fiorentina e Inter. L’Empoli produce tantissimo, è una macchina da gioco che ha ottimi numeri anche per tiri prodotti e gol (ottavo attacco del campionato).

In porta ci sarà Vicario, l’Empoli dovrebbe giocare con il 4-3-2-1. Gli esterni dovrebbero essere Stojanovic e Parisi, Romagnoli e Luperto formeranno la coppia centrale, Ricci funge da play, Zurkowski e Bandinelli lavoreranno da interni. Tra le linee sono pronti a creare scompiglio Di Francesco ed Henderson per supportare il centravanti Pinamonti.

Spalletti pensa di riproporre Ounas tra le linee

Ounas non ha mai giocato con la maglia del Napoli due gare consecutive dal primo minuto, potrebbe essere la prima volta. Spalletti pensa di riproporlo stavolta alle spalle di Mertens, con Petagna arma a gara in corso per riempire di più l’area di rigore e gestire le forze di Dries in caso di necessità. In porta ci sarà Ospina, la linea difensiva sarà la stessa: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui con due ex Empoli sulle corsie laterali. In mezzo al campo un altro ex Empoli come Zielinski a guidare il gioco con Demme al suo fianco.

In attacco ci sono gli unici dubbi: Lozano è pronto ma stavolta sull’asse destro dell’attacco dovrebbe muoversi Politano con Ounas tra le linee, Elmas a sinistra dietro Mertens. Lozano, Insigne e Petagna sono le soluzioni a disposizione per incidere sulla partita.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Ounas, Elmas; Mertens. A disp.: Meret, Malcuit, Ghoulam, Manolas, Lozano, Insigne, Petagna. All. Spalletti

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Di Francesco, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli