Napoli-Fiorentina 6-0, le pagelle di IamNaples.it: Insigne show al Maradona

Il Napoli convince nella prova generale per la Supercoppa, batte 4-0 la Fiorentina facendo il poker nel primo tempo come accadde contro l’Atalanta. Insigne è il trascinatore degli azzurri, decisivi anche Lozano e Ospina. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 7: Sempre preciso con il pallone tra i piedi, autorevole nelle uscite alte e la parata su Ribery sull’1-0 è la chiave della vittoria.

HYSAJ 6,5: Ottima prova, parte un po’ in difficoltà ma cresce durante la partita, lavora bene in entrambe le fasi, partecipa anche all’azione del primo gol azzurro.

MANOLAS 6,5: Prestazione di grande livello, è preciso nelle scelte e negli interventi, fa bene Gattuso a risparmiargli qualche minuto in vista della Supercoppa visto che dopo l’infortunio di Udine si è cimentato in un recupero lampo. (Dal 79′ Rrahmani 6: Dopo l’errore di Udine e la buona prova contro l’Empoli, incassa un quarto d’ora circa recupero compreso)

KOULIBALY 7,5: Gigantesco, mette al referto un salvataggio sulla linea su un’occasione di Vlahovic, poi è preciso in tutti gli interventi, una risorsa dal valore inestimabile.

MARIO RUI 6,5: Nel primo tempo concede troppo spazio alle spalle sulla sua corsia ma la prestazione è complessivamente buona, si propone con frequenza sulla sua corsia, appoggia Insigne nelle due fasi e nella ripresa gioca con autorevolezza.

DEMME 7: Rischia l’autorete, il pallone si stampa sulla traversa, poi commette l’errore da cui nasce l’occasione di Ribery, però, nel complesso la prestazione è di grandissimo livello. È apprezzabile il movimento senza palla, la capacità di smarcarsi, il contributo alla fase di non possesso, nel primo tempo scherma quasi sempre le linee di passaggio agli avversari. Trova anche il gol, è il secondo stagionale dopo quello al Rijeka.

BAKAYOKO 7,5: Che partita del colosso azzurro, giganteggia in mediana, chiude sempre la linea di passaggio a Ribery tra le linee, è preciso nella gestione del pallone e si procura anche il rigore del 6-0.

LOZANO 7,5: Fa impazzire Igor, va in doppia cifra per reti realizzate e anche oggi è stato una spina nel fianco, la Fiorentina ha fatto fatica a tenere la sua capacità nell’uno contro uno. (Dal 61′ Politano 7: Entra e fa gol, partecipa anche lui alla festa del Maradona)

ZIELINSKI 7: Spezza la partita in più occasioni con delle splendide giocate, tra le linee cambia passo, alza il ritmo e fa gol con un gran tiro. (Dal 73′ Elmas 6: Partecipa alla festa, si muove abbastanza bene in una partita ormai in cassaforte)

PETAGNA 7: Gioca per la squadra, realizza due assist: uno ad Insigne e l’altro a Demme, giocando con umiltà, visione di gioco. L’auspicio è che l’infortunio rimediato nella ripresa non sia grave. (Dal 73′ Mertens 6: Una ventina di minuti per Dries, un’iniezione di fiducia in chiave Supercoppa visto che rientra dopo un mese di stop. La sua presenza è ancora più importante visto l’infortunio di Petagna)

INSIGNE 8: È il suo show, prestazione gigantesca, fa doppietta e va in doppia cifra contro la Fiorentina (10 gol, è la sua vittima preferita), realizza poi un assist stupendo per Lozano che arriva al termine di una splendida giocata. (Dal 79′ Cioffi 6,5: Quando debutta un ragazzo che arriva dal “bistrattato” vivaio del Napoli è sempre una bella storia, Cioffi poi entra benissimo in partita, con autorevolezza, personalità, calandosi bene nel contesto e festeggia in campo il gol di Politano).

GATTUSO 7: Chi non molla nei momenti difficili viene premiato, è un martello più del solito, anche sul 6-0. Il Napoli è sempre in partita, difende con ordine e davanti colpisce finalmente con cinismo. Ha il merito di far esordire Cioffi, gli ha dato fiducia con cinque convocazioni e l’esordio.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Manolas (dal 33′ st Rrhamani), Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski (dal 28′ st Elmas); Insigne (dal 33′ st Cioffi), Petagna (dal 28′ st Mertens); Lozano (dal 17′ st Politano). A disposizione: Meret, Contini, Maksimovic, Ghoulam, Lobotka, Llorente. Allenatore: Gattuso

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic (dal 40′ st Martinez Quarta); Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat (dal 40′ st Borja Valero), Castrovilli (dal 28′ st Pulgar), Biraghi; Callejon (dal 28′ st Bonaventura), Ribery (dal 1′ st Kouamé); Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Caceres, Barreca, Eysseric, Montiel. Allenatore: Prandelli

Reti: al 5′ pt Insigne, al 36′ pt Demme, al 38′ pt Lozano, al 45′ pt Zielinski, al 27′ st Insigne (rigore), al 44′ st Politano

Assist: Petagna (2), Insigne

Ammonizioni: Insigne