Napoli-Fiorentina, Italiano torna sui suoi passi: due scelte per il match con gli azzurri

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulle probabili scelte di Vincenzo Italiano in vista del match con il Napoli, previsto per domani alle 20.45:

“Andando per ordine, Lucas Beltran, sceso in campo anche a causa delle non perfette condizioni fisiche di Nzola, è stato quasi trasparente con un Cissé in formato gigante che lo ha annullato. L’attaccante argentino ha grandi potenzialità, ha fatto vedere le proprie qualità ad esempio nelle gare contro il Lecce o con l’Atalanta, però non si è ancora sbloccato ed è a zero gol. Serve il salto di qualità, ma non è detto che sia domani a Napoli perché dovrebbe rientrare l’angolano.

Simile il discorso per Maxime Lopez che doveva sostituire Arthur per dare respiro al brasiliano e invece lo ha fatto rimpiangere [..] I due nuovi acquisti non hanno ancora trovato la chiave giusta per incidere nella manovra e hanno bisogno di tempo”.