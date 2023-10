Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: Garcia verso le conferme

È la gara della verità per il Napoli, contro la Fiorentina gli azzurri capiranno se le difficoltà patite nelle scorse settimane rappresentano un ricordo o se torneranno ad essere un triste scenario con cui fare i conti durante la sosta. Garcia pensa di confermare la formazione che ha iniziato la gara contro il Real Madrid. In porta ci sarà Meret, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera che sembra in vantaggio su Mario Rui. In mezzo al campo non sembra essere ancora arrivato il periodo del turn-over, si va verso la conferma di Anguissa, Lobotka e Zielinski. Garcia poi gestirà le energie attraverso i cinque cambi, anche in attacco sembra orientato a puntare sul tridente più affidabile: Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

La Fiorentina anche è reduce dagli impegni europei, giovedì sera ha pareggiato 2-2 in casa contro il Ferencvaros di Stankovic in Conference League. Italiano dovrebbe compiere qualche rotazione rispetto all’impegno di giovedì sera. In porta, complice anche l’infortunio di Christensen, toccherà a Terracciano. L’adattamento di Parisi a destra è in vantaggio su Kayode, Biraghi agirà a sinistra con Milenkovic e Martinez Quarta, Arthur e Duncan guideranno il flusso di gioco in mediana, Nico Gonzalez, Bonaventura e Kouame dovrebbero agire alle spalle del centravanti Nzola.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, Zanoli, Rrahmani, D’Avino, Mario Rui, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Lindstrom, Simeone. All. Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Kayode, Ranieri, Amatucci, Barak, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Sottil, Ikone, Beltran. All. Italiano

A cura di Ciro Troise