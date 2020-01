Il Napoli inizia il girone di ritorno al San Paolo contro la Fiorentina, l’auspicio è rialzare la testa, continuare nel percorso di crescita delle prestazioni ma stavolta portare a casa la vittoria che per la situazione di classifica e la necessità di riportare entusiasmo è fondamentale. In porta tocca ancora ad Ospina, Gattuso per il momento insiste sul colombiano per le maggiori garanzie tecniche nello sviluppo della costruzione dal basso. In difesa c’è emergenza, oltre agli infortuni di Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam manca anche lo squalificato Mario Rui. Rientrerà Luperto in coppia con Manolas, Di Lorenzo tornerà sulla fascia destra con Hysaj adattato a sinistra. “Demme può fare il vertice basso, ha giocato a due e può farlo a tre, Lobotka ha caratteristiche diverse e può fare anche la mezzala, saranno molto utili ma non mando i giocatori allo sbaraglio”, così Gattuso ha spiegato che per la gara contro la Fiorentina non ci saranno grandi cambiamenti almeno nella formazione iniziale. Toccherà ancora a Fabian Ruiz lavorare in cabina di regia con Allan e Zielinski nel ruolo d’interni di centrocampo, Demme e Lobotka possono essere delle armi a gara in corso, lo slovacco può vivere l’emozione dell’esordio con la maglia azzurra al San Paolo. In attacco Mertens potrebbe essere in panchina martedì per la gara contro la Lazio, anche nel reparto offensivo le scelte sono abbastanza cristallizzate. Torna il tridente di campionato: Callejon, Milik e Insigne con Lozano e Llorente possibili soluzioni a gara in corso. “Affrontiamo una squadra viva che palleggia poco, corre tantissimo e attacca benissimo la profondità con Chiesa e Cutrone”, così Gattuso ha presentato la Fiorentina che con Iachini è in ripresa. La Viola è stata raggiunta dal Bologna in extremis, ha battuto la Spal e superato il turno di Coppa Italia vincendo contro l’Atalanta. Iachini adotterà il 3-5-2, Dragowski difenderà la porta con Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa, Lirola a destra e Dalbert a sinistra i due quinti, Pulgar in cabina di regia con Benassi e Castrovilli mezzale, Chiesa e Cutrone a formare la coppia d’attacco, reparto orfano di Boateng e Ribery. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone