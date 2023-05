Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: Spalletti fa turn-over

Il Napoli torna al Maradona per la prima gara da campioni d’Italia, con la certezza aritmetica dello scudetto conquistato. Sarà una grande festa, con una celebrazione in programma nel post-partita. Domineranno cori, fuochi d’artificio, teloni dedicati ai campioni d’Italia e un gioco di luci sul modello di quello ammirato per Italia-Inghilterra.

Spalletti darà spazio a coloro i quali hanno giocato poco, dovrebbero esserci sette cambi rispetto alla partita contro l’Udinese. Meret difenderà la porta, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Bereszynski che così disputerebbe i suoi primi minuti di gioco in campionato dopo la gara di Coppa Italia contro la Cremonese. Lobotka dovrebbe riposare, al suo posto è pronto Demme che ha giocato molto poco durante questa stagione. Elmas è in vantaggio su Zielinski. Lozano, Osimhen e Raspadori comporranno il tridente, dovrebbe esserci un turno di riposo per Kvaratskhelia che ha a lungo trascinato l’attacco azzurro. Torna a disposizione anche Politano che ieri ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen vuole difendere il titolo di capocannoniere della serie A, Lautaro Martinez è a tre gol di distanza.

La Fiorentina giovedì disputerà la gara d’andata della semifinale di Conference League contro il Basilea, Italiano dovrà gestire le forze. Cabral è fuori dall’elenco dei convocati per una botta rimediata in allenamento. In porta ci sarà Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri e Terzic formeranno la linea difensiva, Amrabat e Mandragora agiranno in mediana, Kouame, Barak e Sottil si muoveranno sulla trequarti a ridosso del centravanti Jovic. Bonaventura a Salerno è rientrato ma, come contro la Salernitana, dovrebbe entrare nella ripresa.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Bereszynski; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouame, Barak, Sottil; Jovic.

A cura di Ciro Troise