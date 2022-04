A sette partite dalla fine, il Napoli è dentro la lotta per il sogno scudetto. Una battaglia a tre con Milan e Inter che oggi ha battuto 2-0 il Verona. Mancano sette “storie” al termine del campionato e la partita contro la Fiorentina è una delle più insidiose nel percorso degli azzurri.

Spalletti in conferenza stampa ha ricordato il 5-2 subito in Coppa Italia al Maradona, in cui domani tornerà la carica dei cinquantamila. Non ci sarà il sold-out, manca qualche centinaia di biglietti tra la Tribuna Posillipo e l’anello inferiore della Curva A ma per la prima gara a capienza massima dopo la pandemia ci saranno numeri che mancano da Napoli-Paris Saint Germain del 6 novembre 2018.

La Fiorentina è un avversario ostico, è la squadra che ha migliorato il suo rendimento rispetto alla scorsa stagione nonostante la cessione di Vlahovic a gennaio. La Viola ha venti punti in più rispetto ad un anno fa ed esprime un’ottima identità di gioco. È organizzata, coraggiosa, con la linea difensiva alta e il pressing molto aggressivo, ha una buona qualità nel palleggio e, infatti, domani s’affronteranno le due squadre che fanno più possesso palla in serie A. L’ha spiegato bene Spalletti: “Ti vengono addosso, gestiscono palla, fanno un calcio veloce, con pressioni alte e avvolgimento di gioco sugli esterni perché attaccano molto lì, è una partita difficilissima ma sappiamo quello che dobbiamo fare e proveremo a vincerla. In casa, però, l’ultima volta ne abbiamo pressi cinque”.

Napoli senza Anguissa, la Fiorentina anche con varie assenze

Spalletti dovrà trasformare la catena di destra, non ci sarà ancora Di Lorenzo che punta alla partita contro la Roma. Non ci sarà neanche Malcuit che in settimana si è fermata per un sovraccarico al ginocchio destro, toccherà ancora a Zanoli trovare spazio sull’onda emotiva dell’ottima prestazione contro l’Atalanta. Sarà la prima da titolare in casa, con uno stadio pieno ad incoraggiarlo. Rrahmani stamane non si è allenato per precauzione a causa di un raffreddore ma dovrebbe farcela a scendere in campo dal primo minuto.

Non ci sarà lo squalificato Anguissa, l’uomo che ha cambiato il Napoli. Il centrocampista camerunense è stato l’innesto della svolta di Verona, l’uomo-chiave del passaggio al 4-3-3. Spalletti dovrà optare per la mediana con i piedi buoni, schierando Fabian Ruiz, Lobotka e Zielinski. Politano è in vantaggio nel duello con Lozano a sostegno di Osimhen, che ha pienamente recuperato dal fastidio muscolare di mercoledì mattina. Sulla zona sinistra dell’attacco agirà capitan Insigne.

Italiano anche deve fronteggiare alcune assenze, la più pesante riguarda lo squalificato Torreira, anima del centrocampo della Fiorentina. Mancheranno anche gli infortunati Bonaventura, Nastasic e Odriozola. In porta ci sarà Terracciano, Venuti e Biraghi i due esterni, Milenkovic e Igor comporranno il reparto offensivo. Amrabat farà il play con Castrovilli e Duncan nel ruolo di interni di centrocampo, il tridente dovrebbe essere composto da Nico Gonzalez, Cabral e Saponara. Cabral è in vantaggio su Piatek che non ha giocato contro l’Empoli perchè è tornato con degli acciacchi alla caviglia dagli impegni della Polonia, Sottil e Ikonè insidiano Saponara.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Tuanzebe, Demme, Elmas, Lozano. All. Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. A disp.: Dragowski, Rosati, Martinez Quarta, Terzic, Maleh, Kokorin, Ikonè, Piatek, Sottil, Callejon. All. Italiano

A cura di Ciro Troise