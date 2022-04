Napoli-Fiorentina 2-3, le pagelle di IamNaples.it: gli azzurri crollano

Il Napoli cade sul più bello, al Maradona davanti alla carica dei cinquantamila spettatori che hanno invaso Fuorigrotta quest’oggi. Gli azzurri partono bene nel primo quarto d’ora, non finalizzano e la Fiorentina passa con Nico Gonzalez. All’intervallo entra Lozano, poi Spalletti schiera Mertens che pareggia i conti. La Viola è ispirata, si riporta in vantaggio con Ikonè, allunga con Cabral, Osimhen regala l’illusione di riaprirla ancora ma finisce 3-2. Continua l’incubo Maradona, è la quarta sconfitta interna in campionato, la settima stagionale. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Sui gol è incolpevole, tutte conclusioni di pregevole fattura indirizzate sotto l’incrocio dei pali o nell’angolo, dove El Patron non può arrivare.

ZANOLI 6: Discreta prova, è uno di quelli che sbaglia di meno, presidia abbastanza bene la fascia destra e gestisce anche la palla con buona qualità. Sul gol di Ikonè non stringe troppo ma non c’è neanche il supporto di Lozano a coprire l’inserimento dell’esterno offensivo della Viola.

RRAHMANI 5: Commette un grave errore sull’azione del terzo gol, è lui a perdere palla e a favorire la ripartenza di Cabral.

KOULIBALY 5: Sul primo gol perde il duello con Cabral, deve rialzarsi e andare a schermare Nico Gonzalez e, invece, concede alla Fiorentina l’occasione d’andare al tiro indisturbato insieme ai suoi compagni.

MARIO RUI 5,5: Inventa il lancio che porta al gol di Osimhen, in fase offensiva anche delle scelte sbagliate come nel primo tempo, quando va al tiro da posizione defilata invece che servire Osimhen in area di rigore. Soffre tanto Nico Gonzalez, perde molti duelli e proprio così arriva il gol di Ikonè che sposta di nuovo l’inerzia della partita nei binari favorevoli alla Viola. (Dall’86’ Ghoulam s.v.: Eccetto qualche fallo laterale lungo e degli interventi in fase difensiva, può fare poco. È troppo poco il tempo a disposizione per meritare una valutazione seria)

FABIAN RUIZ 5: Non s’arresta il calo del centrocampista spagnolo, non si smarca con il solito dinamismo per ricevere palla, compie delle scelte sbagliate negli ultimi venti metri come quando cincischia nell’area avversaria nel primo tempo piuttosto che trovare l’assist vincente o il tiro verso la porta avversaria. (Dal 56′ Mertens 6,5: Fa il gol del momentaneo 1-1 che illude tutti, poi ne spreca un altro di testa che avrebbe anticipato il 2-3, si mette tra le linee, scompagina la Fiorentina, infonde energia alla sua squadra e le reti sono 145 in maglia azzurra, sempre più un pezzo di storia)

LOBOTKA 6: Uno di quelli che sbaglia di meno, gestisce il pallone con discreta autorevolezza, anche lui sul primo gol è poco reattivo sulla respinta di Rrahmani. Nel momento più difficile, quando la Fiorentina trova il secondo e il terzo gol, spesso è solo contro tutti. (Dall’80’ Demme 6: Trasferisce un po’ d’ordine, si pone a sostegno dei tentativi del Napoli che s’infiammano un po’ sul 2-3)

POLITANO 5: Pochi spunti in fase offensiva nel primo tempo e a livello difensivo sostiene poco Zanoli sull’avanzata di Biraghi, Saponara stringe dentro il campo e il terzino della Fiorentina si propone spesso, anche nell’azione del primo gol. (Dal 46′ Lozano 5,5: Porta un po’ di vivacità, segna un gol in fuorigioco sull’1-2 ma deve fare di più, compie anche lui delle scelte sbagliate nelle combinazioni con Zanoli. Sulla rete di Ikonè deve rientrare a grande intensità nella sua area, altrimenti la fase di non possesso non avrebbe retto e così è stato)

ZIELINSKI 5: È uno di quelli più in difficoltà, con passaggi sbagliati, tanta fatica nel proporsi tra le linee, quando il Napoli aveva la palla. Nella fase di non possesso anche più volte non esce bene in pressione su Amrabat, l’azione del primo gol nasce da un’ottima uscita dal basso della Fiorentina.

OSIMHEN 6: Primo tempo in cui ha inciso pochissimo, ha fatto fatica nel duello con Igor, quasi mai è riuscito a tenere palla davanti, far salire la squadra. Nella ripresa fa assist a Mertens e gol, una rete bellissima, nata con una grande giocata.

INSIGNE 5,5: Nel primo tempo è tra i migliori, uno dei pochi a produrre spunti, nella ripresa inventa la palla in verticale per Osimhen che porta al gol di Mertens. Può far meglio, però, nelle scelte riguardo ad ultimo passaggio e conclusione nelle occasioni in cui ha avuto la possibilità di farlo. (Dall’80’ Elmas 6: Entra come sempre con l’atteggiamento giusto, fornisce energia, forse il suo dinamismo proprio oggi poteva essere utile prima al posto di uno spento Zielinski).

SPALLETTI 5: Non c’è da aggrapparsi al contrasto tra Mario Rui e Nico Gonzalez sull’azione del gol di Ikonè, il Napoli ha fatto fatica, ripetendo degli errori già visti. È partito bene nel primo quarto d’ora, non ha concretizzato le occasioni e ha subito gol alla prima occasione della Viola ma spesso si è allungato, non accompagnando bene Osimhen. Nella ripresa gli inserimenti di Lozano e Mertens sono giusti, la freschezza di Elmas, guardando le condizioni di Fabian Ruiz e Zielinski, poteva essere più utile.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3) – Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (86′ Ghoulam); Fabian Ruiz (56′ Mertens), Lobotka (80′ Demme), Zielinski; Politano (46′ Lozano), Osimhen, Insigne (80′ Elmas). A disp: Meret, Marfella, Juan Jesus, Tuanzebe. All.: Luciano Spalletti

FIORENTINA (4-3-3) – Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, (85′ Martinez Quarta) Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan (65′ Maleh); Gonzalez (85′ Callejon), Cabral (86′ Kokorin), Saponara (65′ Ikone’). A disp: Rosati, Dragowski, Terzic, Sottile, Piatek. All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)

Marcatori: 29′ Gonzalez (F), 58′ Mertens (N) 66′ Ikone’ (F), 72′ Cabral (F), 84′ Osimhen (N)

Ammoniti: Milenkovic, Cabral, Ikone’ (F).

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise