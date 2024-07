Napoli-Fk Egnatia 4-0: le pagelle di IamNaples.it

Meret 6,5: Tempestivo e coraggioso in qualche uscita, solo qualche errore nella costruzione dal basso. (Dal 1’ st Caprile 6: Bravo in uscita, tempestivo, coraggioso anche nella gestione del pallone con i piedi)

Di Lorenzo 7: Realizza l’assist per il gol di Politano ma soprattutto è attento, preciso nei movimenti difensivi, nelle scalate, nelle diagonali, nei rientri soprattutto in un’occasione quando copre benissimo il primo palo. (Dal 1’ st Rafa Marin 6,5: Cattivo, bravo nell’anticipo, riesce a spezzare la linea con intelligenza tattica)

Rrahmani 6,5: Lavora bene in entrambe le fasi sia nella ricerca del lungo quando prova ad ispirare Cheddira, se la linea si muove in maniera armonica e precisa è dovuto al lavoro che svolge il centrale difensivo. (Dal 1’ st Buongiorno 7: Autorevole, preciso, va vicino anche al gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo)

Natan 6,5: Spezza bene la linea, cresce durante la gara, lavora bene sulla catena di sinistra, costruisce dei movimenti interessanti con Kvaratskhelia e Spinazzola. (Dal 1’ st Juan Jesus 6: Compie un buon lavoro, difende alto, in avanti, nella metà campo avversaria e si propone anche in qualche sortita offensiva)

Mazzocchi 6: Sono ancora da registrare i movimenti con Politano sulla catena, in alcune occasioni si propone per il cross in ampiezza. (Dal 1’ st Zerbin 6,5: Realizza due assist per Simeone e Ngonge, è una spina nel fianco per il Fk Egnatia sulla fascia destra)

Anguissa 6,5: È sulla strada giusta per tornare quello di un tempo, copre campo, legge bene gli spazi, costruisce con Lobotka una coppia assortita nelle letture. (Dal 1’ st Folorunsho 6: Non è ancora in ottime condizioni, lo dimostra il fallo da ammonizione, però ha una buona attitudine quando si propone in avanti. Costruisce con visione di gioco e incisività)

Lobotka 7,5: Disegna calcio, quando scambia con Kvaratskhelia è poesia. Sa sempre cosa fare, è un maestro nella costruzione del gioco e poi disegna un assist meraviglioso proprio per Kvara. (Dal 1’ st Iaccarino 6: Buon impatto nella sua prima volta nel Napoli di Conte)

Spinazzola 6: Non è al massimo a livello fisico, talvolta va in ritardo nelle letture, negli spazi. (Dal 1’ st Mario Rui 6: Fa un po’ fatica nel coprire tutta la fascia, ad essere incisivo con continuità, però, quando può gestire il pallone ha intelligenza, vede scenari interessanti come in un’occasione in cui serve Raspadori)

Politano 7: Realizza il suo primo gol dell’estate, costruisce tanti spunti interessanti con conclusioni pericolose. (Dal 1’ st Ngonge 6,5: Una traversa, un gol e varie intuizioni di ottimo livello)

Cheddira 6: Fa un po’ fatica ad entrare in armonia con i compagni nel tridente offensivo, ha un paio di occasioni che non riesce a sfruttare. (Dal 1’ st Simeone 6,5: Ha un ottimo impatto sulla partita, va subito a segno ed è molto incisivo attaccando la profondità e gli spazi)

Kvaratskhelia 7,5: Poesia allo stato puro, classe, realizza un gol meraviglioso con controllo di sinistro e tiro di destro. Viene dentro al campo, non fornisce punti di riferimento e costruisce tante situazioni pericolose. (Dal 1’ st Raspadori 6,5: Fa un buon lavoro, si propone sulla catena di sinistra ponendosi con la postura giusta per inserirsi negli spazi che si aprono sul centro-sinistra.

Marcatori: 21’ Kvaratskhelia, 29’ Politano, 7’ st Simeone, 24’ st Ngonge

NAPOLI (3-4-2-1): Meret (Dal 1’ st Caprile 6); Di Lorenzo (Dal 1’ st Rafa Marin 6.5), Rrahmani (Dal 1’ st Buongiorno 7), Natan (Dal 1’ st Juan Jesus 6); Mazzocchi (Dal 1’ st Zerbin 6,5), Anguissa (Dal 1’ st Folorunsho 6), Lobotka (Dal 1’ st Iaccarino 6), Spinazzola (Dal 1’ st Mario Rui 6); Politano (Dal 1’ st Ngonge 6,5), Kvaratskhelia (Dal 1’ st Raspadori 6,5); Cheddira (Dal 1’ st Simeone 6,5). All. Conte 6,5

FK EGNATIA (3-5-2): Dabjani; Xhemajli (dal 10’ st Dulysse), Malota (dal 10’ st Rama), Aliyev; Fangaj (dal 10’ st Dulysse), Zejnullai (dal 10’ st Ahmetaj), Aleksi, Lushkja (dal 20’ st Gjata); Kasa, Doukouo. All. Tetova 5,5

A cura di Ciro Troise