Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: Calzona lancia Ostigard

Il Napoli affronta il Frosinone con l’obiettivo di dare continuità al successo di Monza e alimentare il desiderio di non smarrire le coppe europee che gli azzurri frequentano ininterrottamente da quattordici anni. C’è ancora speranza d’acciuffare la Champions ma sarebbe già importante riprendersi il settimo posto scavalcando la Lazio e insidiando l’Atalanta che, reduce dalla gioia di Anfield, lunedì affronterà in casa il Verona. Calzona deve rinunciare ad Olivera e Juan Jesus acciaccati e Ngonge squalificato. Sono pronti tre cambi rispetto alla formazione di Monza: Mario Rui per Olivera, Politano per Ngonge ed Ostigard per Juan Jesus. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo e Mario Rui occuperanno le due corsie laterali, Rrahmani ed Ostigard agiranno al centro della difesa, Lobotka farà il play supportato da Anguissa e Zielinski, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia comporranno il tridente d’attacco. Lindstrom, Raspadori e Simeone sono le armi di Calzona a gara in corso.

Il Frosinone in campionato non ha mai vinto in trasferta, durante l’intera stagione ha portato a casa solo un successo: il clamoroso poker inflitto al Napoli in Coppa Italia al Maradona. La squadra di Di Francesco ha il decimo attacco con 38 gol fatti e la penultima difesa con 61 reti incassate, solo la Salernitana ha fatto peggio. Il pallone scotta, la lotta salvezza è entrata nel vivo e il Frosinone sta cambiando atteggiamento, è più prudente, lo dimostra lo 0-0 di domenica scorsa contro il Bologna. Di Francesco conferma il 3-4-2-1, in porta ci sarà Turati, Lirola sarà adattato nel ruolo di braccetto con Romagnoli e Okoli, Zortea e Valeri agiranno sulle due corsie laterali con Mazzitelli e Barrenechea in mezzo al campo, Soulè, obiettivo del Napoli per il futuro, e Brescianini, che è in vantaggio su Reinier, agiranno tra le linee a supporto del centravanti Cheddira che è di proprietà del Napoli.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Idasiak, Mazzocchi, Natan, Cajuste, Traorè, Dendoncker, Lindstrom, Raspadori, Simeone. All. Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulè, Brescianini; Cheddira. A disp.: Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Marchizza, Gelli, Garritano, Reinier, Cuni, Baez, Ghedjemis, Kaio Jorge, Seck, Kvernadze. All. Di Francesco

A cura di Ciro Troise