Napoli-Genoa, un azzurro potrebbe ritrovare la titolarità: i dettagli e la strategia

Contro il Genoa potrebbe tornare a giocare titolare Alex Meret. Negli ultimi giorni la sua titolarità era stata messa in discussione tanto da far sembrare il portiere azzurro sul punto di partire a fine stagione Ne parla il Corriere dello Sport, che analizza la situazione in vista di sabato:

“Alex Meret è pronto a rientrare dal primo minuto. O almeno, il progetto è questo: il portiere, convocato per il Milan dopo un’assenza prolungata di 6 partite ma fuori causa per una gastroenterite accusata proprio domenica a Milano, dovrebbe giocare dal primo minuto sabato con il Genoa, così da ritrovare un po’ di ritmo in vista dell’andata dei quarti con il Barça (in agenda mercoledì)”.