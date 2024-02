Napoli, Gollini o Meret? Ecco cosa ne pensa Mazzarri

Pierluigi Gollini sta scalando le gerarchie in casa Napoli. Complice anche l’infortunio di Meret, Walter Mazzarri rischia di trovarsi in una situazione scomoda con due portieri che scalpitano per la maglia da titolare. Il Corriere dello Sport analizza la situazione:

“Pierluigi Gollini è stato eletto Mvp del mese di gennaio dai tifosi del Napoli. L’infortunio di Meret e la sua assenza prolungata hanno permesso all’ex portiere di Atalanta e Tottenham di giocare con continuità (sei gare di fila tra Serie A e Supercoppa) dimostrando il proprio valore. Sicurezza tra i pali, piedi educati e personalità le doti di Gollini, che non ha fatto rimpiangere Meret e spesso si è esaltato con parate decisive (…) Un riconoscimento che inaugura il tema portiere da qui alle prossime settimane, quando tornerà Meret, il titolare dello scudetto e di questa stagione prima dello stop con il Monza a fine dicembre per una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Mazzarri è pronto a riabbracciarlo (domenica può tornare in panchina) consapevole di avere una doppia soluzione tra i pali di assoluta qualità”