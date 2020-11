Napoli, Grassani sulla Corte d’Appello:”Siamo fiduciosi di vedere un esito positivo, Juve-Napoli unico match che sancito il 3 a 0 a tavolino”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi il legale del Napoli Mattia Grassani:

“Il dibattimento ha avuto durata mostre, mai la Corte Sportiva d’appello aveva dedicato tanto tempo per ascoltare il Napoli, il dibattimento è stato soddisfacente. Abbiamo messo in campo anima e cuore per spiegare che le gare vanno giocate sul campo e nessun altro precedente si è concluso con 0-3 e punto di penalizzazione. Questa situazione ha visto coinvolto diverse società in maniera analoga e solo il Napoli è uscito con lo 0-3 a tavolino. Da queste sentenza andrà resa visibile la credibilità del calcio italiano. Questa sarebbe un’offesa a tutti gli sportivi ed agli appassionati e comprometterebbe l’intero campionato. Rischiamo di essere unica società italiana che non ha potuto usufruire del rinvio. Quando ci sarà la sentenza? La Corte vuole pubblicare tutte le motivazioni e per questo motivo sarà necessario quantomeno qualche giorno. De Laurentiis ha aperto le schermaglie in quanto è il proprietario del club poi io ho eseguito difesa tecnica. Il presidente ha toccato valori e temi come quelli della Giustizia sportiva ed il valore delle contendenti deve decretare il risultato. Il presidente si è affidato alla Sapienza dei giudici sportivi, il Napoli è la vittima e non l’autrice del reato. La società si è adeguata alle direttive della legge e una squadra di calcio ed i vari elementi non possono decidere di violare plurimi leggi delle autorità sanitarie locali. Con questi beni non ci si può confrontare con superficialità ed il sistema calcistico non può non adeguarsi. Le quattro regioni che hanno bloccato i Nazionali hanno inciso? Si, è ovvio. Ogni giorno passato dallo scorso 4 Ottobre, ovvero dal caso pilota, ha espresso casistiche come il match dell’Under 21 in Islanda e come le Asl di ieri hanno visto che tutti si sono comportati in un modo e solo in Juventus-Napoli hanno avuto pesantissimi risvolti per il club azzurro. Sono 24 partite partite del calcio professionistico sono state rinviate per ragioni della tutela pubblica e solo il Giudice Sportivo ha deciso per lo 0-3 a tavolino, per questo motivo abbiamo buone sensazioni, ne va del buon senso e della credibilità del calcio italiano”.