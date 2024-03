Napoli, il mercato è fallimentare: le bocciature

Il mercato del Napoli si è rivelato, fin qui, fallimentare. Tante le scelte sbagliate dalla dirigenza azzurra, come analizzato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Natan di fatto è uscito dalle rotazioni. Dei colpi di agosto, era quello che avrebbe dovuto avere più spazio, dovendo sostituire Kim. Un infortunio al ginocchio ne ha condizionato la disponibilità nelle fasi iniziali della sua esperienza napoletana, ma poi non è che sia riuscito a conquistare una considerazione all’altezza delle aspettative. Cajuste sembra ancora acerbo per raccogliere l’eredità tecnica di tutto rispetto che lascia Zielinski. S’è intravisto del potenziale, mai realmente sbocciato anche per i troppi cambi di allenatore. Per ora, insomma, è rimandato. Chi si avvia verso una bocciatura vera e propria è Lindstrom. Per un po’ sembrava vittima di un equivoco tattico, che De Laurentiis in persona ha smentito a gran voce. Un’azione difensiva che ha tolto ogni attenuante al danese, finora inconsistente e costretto soltanto agli scampoli di partita”