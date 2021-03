Napoli, il report dell’allenamento: lavoro differenziato per Demme

Esauriti i due giorni di riposo, nel pomeriggio il Napoli ha ripreso gli allenamenti al “Training Center” di Castel Volturno, in preparazione del rientro in campionato di sabato contro il Crotone (ore 15) dopo la sosta per le nazionali.

“La squadra ─ scrive il club azzurro nel report odierno ─ si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello. Successivamente esercitazioni di passing drill e lavoro di possesso palla a tema. Di seguito ─ si legge in conclusione ─ partitina a campo ridotto e chiusura di seduta dedicata al lavoro aerobico“.

Poi il resoconto sugli infortunati, con Petagna e Rrahmani che hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato sul campo 2. Problemi, invece, per Demme, che ha svolto lavoro differenziato in palestra e in piscina per una “infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra”. Infortunio alla mano sinistra, infine, per Ospina.