Napoli-Inter 1-1, le pagelle di IamNaples.it: gli azzurri non vanno oltre il pari

Il Napoli non riesce a battere l’Inter al Maradona, nella ripresa il gol di Dzeko pareggia i conti dopo il rigore trasformato da Insigne. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Lavora abbastanza bene con i piedi, forse con qualche rischio di troppo. Sul gol può fare poco, grandi meriti vanno dati a Dzeko.

DI LORENZO 5,5: Ha un cliente ostico come Perisic, riesce a spingere pochissimo, a livello difensivo qualche sofferenza c’è, sul gol è sfortunato ma anche poco reattivo nell’intervento su cross di Lautaro.

RRAHMANI 6,5: Attento, preciso, è uno di quelli che commette meno errori anche nell’impostazione.

KOULIBALY 6,5: Qualche errore nell’impostazione del gioco, anche il gol del pareggio dell’Inter nasce da un pallone gestito male proprio da Kalidou, spedito in fallo laterale. È provvidenziale, però, su Dumfries due volte e D’Ambrosio nel finale di gara.

MARIO RUI 6: Non disputa una brutta gara, talvolta si propone anche bene sulla catena di sinistra. Può far meglio nell’azione del gol, gli sfila Lautaro alle sue spalle.

FABIAN RUIZ 5,5: Soffre i duelli, il lavoro dell’Inter nella ripresa lo sfianca e non ha la lucidità delle serate migliori per tutta la gara. (Dal 74′ Anguissa 6: Non era facile rientrare dopo un mese e mezzo, alterna qualche errore a delle buone intuizioni)

LOBOTKA 6,5: Regge più di tutti anche nei momenti difficili, nel primo tempo si mette sempre con la postura giusta per sviluppare il gioco, peccato solo per la gestione dell’ultima punizione.

POLITANO 6: Era partito bene, con qualche accelerazione interessante ma ha dovuto fermarsi subito per un risentimento al polpaccio. La sfida da ex contro l’Inter gli gira male, all’andata dovette saltarla causa Covid. (Dal 26′ Elmas 5: Fa fatica a capire ciò che deve fare, non riesce ad andare in armonia con la squadra, per caratteristiche Politano era anche più prezioso nell’impegnare Perisic in fase difensiva. Ha anche un’occasione d’oro nella ripresa ma il suo tiro viene deviato da Handanovic)

ZIELINSKI 6: È fondamentale il suo movimento tra le linee per aiutare la costruzione del gioco, colpisce anche un palo esterno ma gli manca un po’ di continuità soprattutto nella ripresa. (Dall’84’ Juan Jesus s.v.: È attento, preciso, entra con lo spirito e l’attenzione giusta)

OSIMHEN 6,5: Si procura il rigore, è il quarto che determina in questa stagione. Nel primo tempo mette in ansia l’Inter, inventa situazioni importanti come quella che porta alla mezza rovesciata di Insigne. Nella ripresa riesce anche a procurarsi un’altra chance, Handanovic è attento sul primo palo e si salva in corner. (Dall’84’ Mertens s.v.: Si trova a combattere con la fisicità della difesa nerazzurra e fa inevitabilmente fatica)

INSIGNE 6,5: Uno dei migliori in corner, trasforma il rigore con personalità, si sacrifica in fase difensiva, è uno dei più lucidi nella costruzione anche quando senza palla viene in mezzo al campo a suggerire la linea di passaggio giusta. Nella ripresa da una sua intuizione nasce l’occasione di Elmas, la migliore per il Napoli nella ripresa. (Dall’84’ Ounas s.v.: Viene chiamato in causa poche volte, riesce solo a procurarsi un fallo ma è bello averlo ritrovato).

SPALLETTI 6: È un ottimo Napoli nei primi trentacinque minuti, il rammarico è che bisognava capitalizzare di più quel momento. Nella ripresa il gol incassato dopo un paio di minuti ha spostato l’inerzia della partita ma il Napoli ha il merito di aver concesso poco all’Inter e di aver anche creato due ottime palle-gol. Non hanno prodotto tanto i cambiamenti degli ultimi dieci minuti, il Napoli si è abbassato, ha perso profondità e ha finito di mettere paura all’Inter.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (29′ st Anguissa), Lobotka; Politano (26′ pt Elmas), Zielinski, L. Insigne (39′ st Ounas); Osimhen (39′ st Mertens). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Demme, Jesus, Ghoulam, Petagna, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Dimarco (45′ st D’Ambrosio), De Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (39′ st Vidal), Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez (38′ st Sanchez). A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Darmian, Carboni, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi (squalificato, in panchina Farris).

ARBITRO: Doveri di Roma 1

MARCATORI: 7′ pt Insigne (N, su rig.), 2′ st Dzeko (I)

NOTE: Ammoniti: Insigne (N); Brozovic (I). Recupero: 2′ pt, 5′ st.