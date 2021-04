Napoli-Inter 1-1: Manolas il migliore, Osimhen non brilla, le pagelle

Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio grazie ad un’autorete di Handanovic ma si fa raggiungere nella ripresa da un gol di Eriksen. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 5,5: Sul gol ha la responsabilità di non aggredire il cross di Hakimi che attraversa l’intera area di rigore. È discreto nel gioco con i piedi ma c’è sempre qualche incertezza

DI LORENZO 6: Lavora bene sulla sua catena con Politano, in fase di non possesso è molto attento, a livello propositivo quando il Napoli prende campo c’è, senza strafare.

MANOLAS 7: Una delle sue migliori prestazioni in maglia azzurra, come dimostra l’intervento su Hakimi nel finale.

KOULIBALY 6,5: Lavora abbastanza bene su Lukaku, scegliendo i tempi giusti degli interventi difensivi con cui rompe la linea per stringere il campo all’Inter, non consentire ai nerazzurri d’attaccare in campo aperto.

MARIO RUI 5,5: Il cliente è il più difficile del campionato, Hakimi ha la possibilità d’accelerare in un paio d’occasioni, potrebbero bastare per far male al Napoli. Supporta la catena di sinistra con Insigne in maniera discreta in varie situazioni.+

FABIAN RUIZ 6: Fa girare il pallone con qualità, propone buone soluzioni, a centrocampo è tra i più propositivi. (Dal 91′ Bakayoko s.v.: Solo tre minuti di recupero per lui, è troppo poco il tempo a disposizione per meritare una valutazione)

DEMME 6: Il solito lavoro nella fase di non possesso, intercetta tante linee di passaggio, trova una buona apertura sulla destra per Politano. L’ammonizione gli costa la partita contro la Lazio, un’assenza che non ci voleva.

POLITANO 6,5: Uno dei più propositivi, colpisce una traversa che grida vendetta. È un martello continuo sulla fascia, impegna Darmian e Bastoni costantemente. Il contributo è buono anche nella fase di non possesso con dei ripiegamenti importanti. (Dal 91′ Hysaj s.v.: Tre minuti circa per lui, troppo poco per meritare una valutazione seria)

ZIELINSKI 5,5: La qualità c’è sempre ma, forse anche a causa della contrattura che l’ha condizionato in settimana, nelle scelte deve far meglio, soprattutto negli ultimi venti metri. (Dall’88’ Elmas s.v.: Circa sei minuti per lui, troppo poco per meritare una valutazione seria)

INSIGNE 6,5; Nel primo tempo è tra i migliori, fa un salvataggio fantastico su Hakimi e ispira la “frittata” sull’asse Handanovic-De Vrij.

OSIMHEN 5: Doveva fare molto di più, ci sta la sofferenza in una partita così complessa ma nella battaglia fisica, nel lavoro di scarico, nella ricerca del movimento in anticipo sul difensore avversario doveva fare di più. (Dal 74′ Mertens 6: La differenza si vede, coi movimenti rapidi a venir incontro apre gli spazi, costruisce le classiche combinazioni rapide con Zielinski e Insigne. Da una situazione del genere nasce la situazione Zielinski-De Vrij)

GATTUSO 6: Il Napoli è ancora aggrappato alla battaglia per la Champions, nel primo tempo tatticamente prende il dominio del campo, ci sta soffrire quando l’Inter accelera, trova il vantaggio con un po’ di fortuna. Nell’approccio al secondo tempo, si concede all’Inter di rientrare in partita. Contro i grandi avversari servono grandissime partite per vincere, il Napoli sia a Torino che stasera ha disputato una buona gara, non straordinaria e, infatti, non ha vinto. I cambi nel finale hanno denotato un po’ di paura, è comprensibile ma, abbassandosi, ha consentito all’Inter di trovare l’ultima azione salvata da Manolas.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (91′ Bakayoko); Politano (91′ Hysaj), Zielinski (88′ Elmas), L. Insigne; Osimhen (74′ Mertens). A disposizione: Cioffi, Contini, Idasiak, Lobotka, Maksimovic, Petagna, Rrahmani, Zedadka. Allenatore: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (84′ Gagliardini), Darmian (78′ Perisic); R. Lukaku, L. Martinez (75′ Sanchez). A disposizione: D’Ambrosio, Padelli, Pinamonti, Radu, Ranocchia, Sensi, Vecino, Young. Allenatore: Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 36′ aut. Handanovic (N), 54′ Eriksen (I)

NOTE: Ammoniti Koulibaly, Demme, Politano, Mertens, Manolas (N); Darmian, Hakimi (I). Recupero: 1′ – 4′.