Napoli-Inter 1-3, le pagelle degli azzurri: tanta sfortuna, ma si salvano comunque in pochi!

Ancora un ko per il Napoli, il sesto in campionato, al cospetto di un’Inter che con bravura e un pizzico di fortuna ha la meglio in un San Paolo lontano dal suo aspetto migliore.

Meret: Provvidenziale in alcune occasioni, sventa diverse azioni pericolose dei nerazzurri. Il 2-0 però è un errore gravissimo che inficia parecchio la sua prestazione. Un gol del genere un portiere del suo calibro non può prenderlo VOTO 5,5

Hysaj: non possiamo dargli grandi colpe. Forse temporeggia un po’ troppo in diverse occasioni. Ma di certo non è il peggiore nella difesa del Napoli. VOTO 5,5 (dal 82’ Lozano: SV)

Manolas: dovrebbe guidare un Di Lorenzo “inesperto”. Finisce per essere travolto nella disastrosa serata del reparto arretrato. Anche lui non esente dalla sfortuna quando concede a Lautaro la palla del 3-1. VOTO 5

Di Lorenzo: ruolo inedito per lui a causa dell’emergenza in difesa. E fare la prima da difensore centrale quando hai a che fare con uno come Lukaku non è il massimo. Il buongiorno si vede dal mattino, scivola e l’Inter fa 1-0. Il resto prosegue su questa falsa riga. VOTO 5

Mario Rui: pecca in precisione, ma non è una novità. Per il resto cerca almeno di proporsi in fase offensiva. Prestazione non proprio da buttare la sua. VOTO 6

Zielinski: l’errore nel finale spiana la strada alla vittoria del Parma. Un errore che pesa e che inficia una prestazione già di per se sottotono. VOTO 5

Fabian Ruiz: a tratti irritante. Nonostante i suoi mezzi tecnici si vede che è come un pesce fuor d’acqua in quella posizione. VOTO 4,5 (dal 85’ Llorente: SV)

Allan: cerca di lottare e di reggere con i suoi muscoli il centrocampo del Napoli. E di certo non è aiutato dai suoi compagni di reparto. VOTO 5,5

Callejon: a volte sembra giocare con il freno a mano tirato, altre volte fa vedere il vero Callejon. Quando decide di farlo ecco che arriva l’assist per Milik. VOTO 5,5

Milik: una delle poche cose salvabili di questo Napoli è la media gol di Milik. Ma se poi ne subisci tre di gol questa media serve a poco. Se poi le altre occasioni il polacco le sbaglia… VOTO 5,5

Insigne: sfortunato. Il capitano azzurro ci mette impegno, spesso è ingiustamente bersagliato dal pubblico e prende anche una traversa. Alla fine però paradossalmente la sua monotematicità risulta irritante. VOTO 5,5

Gattuso: il bilancio per adesso recita due ko e una vittoria. Di certo il lavoro di Ringhio non può essere valutato sulla base di una squadra con la quale non ha fatto la preparazione e che risulta palesemente ancora incompleta. La società gli fornisca al più presto i rinforzi necessari, prima di dover alzare bandiera bianca troppo presto. VOTO 5,5