Il Napoli affronta l’Inter, reduce da undici successi consecutivi, a punteggio pieno nel girone di ritorno, punta sull’effetto Maradona dove è imbattuto dalla sfortunata sconfitta contro lo Spezia dello scorso 6 gennaio. Nell’assalto alla capolista Gattuso punta sulla notte delle certezze. È previsto un solo cambio nella formazione rispetto alla gara di Genova, inoltre obbligato. È indisponibile Ospina per infortunio, al suo posto giocherà Meret.

Gattuso per la prima volta in assoluto in questa stagione potrà prendersi il privilegio di confermare dieci uomini di movimento rispetto alla gara precedente, dopo 43 partite ufficiali. La linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, a centrocampo si muoveranno Fabian Ruiz e Demme, Politano, Zielinski e Insigne si muoveranno a sostegno di Osimhen che, per la prima volta da quando è tornato in piena condizione, giocherà titolare contro una big.

Zielinski ha svolto oggi il primo allenamento pienamente in gruppo, sta bene ma le sue condizioni saranno monitorate. Mertens è un’arma a gara in corso, utilizzabile sia in un’eventuale staffetta con Zielinski che con Osimhen. Nell’idea della continuità rispetto a Marassi, incide anche la squalifica di Lozano. Il Chucky probabilmente avrebbe giocato titolare, lo farà contro la Lazio, domani toccherà a Politano, il grande ex della partita.

Conte ha chiesto ai suoi di non fare i ragionieri, di non comportarsi come se lo scudetto fosse già in tasca. In porta ci sarà Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni agiranno in difesa, Hakimi e Darmian sulle corsie laterali, Barella, Brozovic ed Eriksen si muoveranno in mezzo al campo a supporto di Lukaku e Lautaro Martinez.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte