Napoli-Inter, le probabili formazioni: cresce l’idea Gilmour

Il Napoli non vince da quattro gare, affronta al Maradona l’Inter inseguendo i nerazzurri ad un solo punto di distanza, con una classifica corta che vede l’Atalanta a -3 dalla vetta e la Juventus che, dopo quattro vittorie consecutive, si è portata a -8 dalla capolista. Conte conferma il 3-5-2 anche perchè s’affida a Raspadori nella posizione a lui più congeniale, in conferenza stampa ha precisato che non è un esterno offensivo e non vuole rischiare troppo su Olivera che a Como è rientrato in panchina. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo (è diffidato, dovrà stare attento ad un eventuale cartellino giallo per evitare la squalifica contro la Fiorentina), Rrahmani e Buongiorno dovrebbero formare la difesa, Politano e Spinazzola sono pronti ad agire sulle corsie laterali, in mezzo al campo il play è Lobotka, poi dovrebbe esserci una novità: Gilmour interno con McTominay che fece gol a San Siro all’andata a sostegno della coppia Lukaku-Raspadori. Tatticamente verrà fuori una partita a specchio, il Napoli deve fare a meno di Anguissa, Mazzocchi e Neres, Olivera è rientrato ma Conte non ha intenzione di sovraccaricarlo con il minutaggio e gestire il suo rientro in campo, Inzaghi deve rinunciare a Sommer, Darmian, Carlos Augusto e Zalewski mentre ha recuperato Thuram. In porta ci sarà Martinez, Pavard, Acerbi e Bastoni formano la difesa a tre, Dumfries e Dimarco saranno gli esterni, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan comporranno la mediana a supporto della coppia Lautaro-Thuram. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

A cura di Ciro Troise