Napoli-Inter, le probabili formazioni: Mazzarri pensa a Natan a sinistra

Il Napoli affronta l’Inter, ieri scavalcata dalla Juventus, in una partita che può cambiare la stagione degli azzurri. In caso di vittoria, la squadra di Mazzarri rientra nei discorsi scudetto, con una sconfitta la dimensione sarebbe schiacciata esclusivamente sulla corsa Champions. Rispetto alla formazione di Madrid, Mazzarri dovrebbe fare due cambi. In porta è confermato Meret, Di Lorenzo agirà a destra, dovrebbero esserci dei cambi per le altre posizioni della difesa con Rrahmani e Ostigard a formare la coppia centrale e Natan a sinistra, come nei suoi trascorsi al Flamengo. Anguissa, Lobotka e Zielinski agiranno in mediana, per Piotr c’è ancora qualche dubbio per il suo pieno recupero dopo la botta rimediata a Madrid per l’entrata di Rudiger ma dovrebbe farcela. Il tridente offensivo vedrà il ritorno di Osimhen dal primo minuto con Politano e Kvaratskhelia. Rientra Lindstrom tra i convocati mentre Zanoli si è fermato per la pubalgia.

Simone Inzaghi, dopo il turn-over in Champions League contro il Benfica, è pronto a schierare i suoi uomini di riferimento. In porta ci sarà Sommer, Darmian, De Vrij e Acerbi formeranno la difesa a tre, Dumfries e Dimarco lavoreranno sulle corsie laterali, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan agiranno in mezzo al campo a supporto di Thuram e Lautaro Martinez.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Juan Jesus, Cajuste, Gaetano, Elmas, Lindstrom, Simeone, Raspadori, Zerbin. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

A cura di Ciro Troise