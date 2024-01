Napoli-Inter, le probabili formazioni: Mazzarri verso la conferma col dubbio Zielinski

Il Napoli si gioca la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter che in questo momento è la squadra più in forma d’Italia. La vittoria contro la Lazio è stata impressionante per la qualità del gioco, il dominio totale del campo e la grande quantità di occasioni prodotte. Si sono aggiunti Ngonge e Traorè a Riyadh con l’ivoriano che ha svolto finora solo lavoro personalizzato mentre l’ex Verona è già in gruppo ma l’emergenza per Mazzarri non si è fermata. Osimhen e Anguissa sono ancora in Coppa d’Africa, Natan, Meret e Olivera ancora out per infortunio. In difesa e a centrocampo gli uomini sono contati, anche in virtù di ciò Mazzarri vorrebbe confermare domani sera la formazione che ha disputato la semifinale contro la Fiorentina. C’è un solo dubbio tra Cajuste che comunque è uscito con qualche acciacco dalla sfida di giovedì sera e Zielinski, che affronterà la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, probabilmente la squadra del suo futuro in cui approderà a parametro zero. In porta ci sarà Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus formeranno la difesa a tre, Mazzocchi e Mario Rui agiranno sulle corsie laterali, Cajuste e Lobotka agiranno in mezzo al campo con Politano, Simeone e Kvaratskhelia a formare il reparto offensivo. In casa Inter ci sono due dubbi: Bastoni ha qualche acciacco, se non ce la fa giocherebbe De Vrij al centro della difesa e Acerbi braccetto. Darmian poi dovrebbe muoversi sulla corsia destra, è in vantaggio su Dumfries anche per il lavoro che può svolgere su Kvaratskhelia. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. A disp.: Contini, Idasiak, Ostigard, Zielinski, Gaetano, Zerbin, Ngonge, Traorè, Raspadori. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Audero, Bastoni, Bisseck, Frattesi, Asllani, Sensi, Klaassen, Buchanan, Carlos Augusto, Stabile, Stankovic, Sanchez, Arnautovic. All. Inzaghi

A cura di Ciro Troise