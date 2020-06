Napoli-Inter, le probabili formazioni: Mertens c’è, scalpita Elmas

105 giorni dopo il Napoli torna in campo, lo fa al San Paolo, lo stadio di casa dell’ultima sfida vinta 2-1 contro il Torino. Gli azzurri domani sera affronteranno la prima gara post Covid-19, nel rispetto del rigoroso protocollo sanitario e con la dolorosa assenza dei tifosi. Il 5 marzo scorso sarebbero stati almeno cinquantamila e, invece, il San Paolo sarà vuoto, la partita sarà per pochissimi intimi, circa 300 addetti ai lavori tra cui il presidente De Laurentiis che ha seguito anche la seduta odierna di rifinitura al San Paolo. Gattuso dovrà gestire le energie dei ragazzi a sua disposizione, valutando anche l’opportunità dei cinque cambi in tre slot oltre l’intervallo a sua disposizione.

In porta ci sarà Ospina, in difesa mancherà Manolas ancora alle prese con la distrazione muscolare alla coscia destra di secondo grado, potrebbe rientrare per la trasferta di Verona del prossimo 23 giugno. A destra agirà Di Lorenzo, Maksimovic e Koulibaly formeranno la coppia centrale di difesa, a sinistra potrebbe esserci una novità. Mario Rui è uno dei quattro diffidati (Ospina, Manolas e Fabian Ruiz gli altri tre) per un’eventuale finale, Hysaj, in una partita in cui bisognerà stare attenti alla gestione delle energie, potrebbe dare un contributo di maggiore attenzione alla fase difensiva rispetto al portoghese che si candida per proporsi come arma a gara in corso. Demme è la certezza in cabina di regia, visto anche l’infortunio di Lobotka, dovrebbe essere schierato Elmas sul centro-destra e Zielinski sul fronte opposto. In attacco Politano è in vantaggio su Callejon, Matteo sogna il gol dell’ex contro l’Inter di Conte che l’ha messo ai margini nel suo progetto tecnico, Mertens potrebbe essere il protagonista assoluto della serata, un gol gli consentirebbe di superare Hamsik in vetta alla classifica marcatori all time della storia del Napoli. L’avversario è l’Inter che l’ha tentato prima che optasse per il rinnovo del contratto con il Napoli, a completare il tridente ci sarà capitan Insigne pronto a proporre le sue intuizioni sulla zona sinistra dell’attacco.

Conte rilancia Eriksen, arriva al San Paolo con l’ambizione di ribaltare il gol dell’andata di Fabian Ruiz, prova ad aumentare il peso offensivo con l’ex Tottenham e il passaggio al 3-4-1-2. In porta ci sarà Handanovic, De Vrij e Bastoni hanno recuperato e completeranno la difesa con Skriniar, Candreva e Young agiranno sulle corsie laterali, Barella e Brozovic si muoveranno in mezzo al campo, Eriksen sarà il trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

INTER: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.